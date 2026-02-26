Вже зовсім скоро ми знову зможемо милуватися неймовірним цвітінням сакур, і одразу у всіх виникає асоціація з Ужгородом, який славиться своїми алеями. Проте далеко не всі знають, що найбільша алея сакур України насправді розташована саме у Києві у парку "Кіото", розповідається у відео Anny Travel.

Чим унікальний парк "Кіото" у Києві?

Парк "Кіото" було засновано у 1972 році на честь дружніх відносин Києва з культурною столицею Японії – містом Кіото. Більшість свого часу він залишався звичайною зеленою ділянкою з деревами, що ніяк не видавали його японське походження.

Як виглядає алея сакур від час цвітіння: дивитись відео

Лише у 2018 році парку надали статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. Алея сакур – головна родзинка. У 2011 році в парку висадили алею сакур майже на кілометр у два ряди. Ця неймовірно красива смуга квітучих дерев, за деякими даними, потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найдовша алея сакур у світі, розповідає "Вандрівка". Хоча точні дані невідомі, в Україні довшої подібної алеї немає.

З 2015 року парк поступово перетворюється на справжній японський куточок у Києві. Тут облаштовані вимощені доріжки, дитячі та спортивні майданчики, декоративне озеро з містком, японські скульптури, сад каменів та квіткові інсталяції, що створюють атмосферу Японії.

Хоч парк гарний у будь-яку пору року, його головна "фішка" – це звичайно алея сакур. Сезон цвітіння зазвичай припадає на другу половину весни. Квіти починають розквітати приблизно з середини квітня, а цвітіння триває до двох тижнів. Саме тоді парк перетворюється на справжню весняну казку.

Де та коли цвітуть інші квіти?