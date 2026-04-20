В інстаграм-дописі Hey. Kyiv розповіли про 5 найкращих локацій столиці, де вже розцвіли сакури. У вихідний день можна не обмежуватися одним місцем, а побачити кілька, оскільки кожне з них має свою атмосферу.
Цвітіння сакур триває недовго, тому теплий день може стати чудовим приводом вийти на прогулянку, щоб насолодитися красою й зробити кілька фото.
Де цвітуть сакури у Києві?
- Площа біля театру Франка
Тут можна полюбуватися не лише сакурами, але й відпочити на лавочках поруч з театром Франка та Будинком Городецького. Навесні зелена зона з відомим фонтаном Термена стає особливо затишною.
- Пейзажна Алея
Алея відома яскравими мозаїчними скульптурами, створеними Костянтином Скретуцьким. Крім сакур тут можна побачити закоханих зебр, 30-метрового кота-сороканіжку, фонтани у формі закоханих песиків та дитячий майданчик «Аліса в країні чудес».
- Сквер біля Опери
Навесні головними атракціями у сквері стають сакури. Їх досить багато, тож дерева створюють чудовий краєвид на архітектуру Оперного театру. Це гарне місце для фотосесій та прогулянок.
- Межигір’я
Крім цвітіння рожевих дерев у Межигір’ї варто побачити «Хонку» та прогулятися набережною. Парк навесні є частиною популярних маршрутів.
- Золотоворітський сквер
Попри невелику площу у сквері є два відомі пам’ятники – скульптура Ярослава Мудрого, що тримає макет Софійського собору та бронзовий кіт Пантелеймон. Кажуть, що якщо потримати його за хвіст, то можна загадати бажання.
Де побачити сакури у Києві: дивіться відео
Крім цих популярних локацій, у столиці є ще безліч інших місць, де можна побачити цвітіння сакур. Place Kyiv опублікував в інстаграмі список з квітучими деревами, які вже зараз можна побачити.
До інших локацій входить:
- Ботсад ім. Гришка;
- Парк "Кіото";
- Парк Партизанської слави;
- Києво-Печерська лавра;
- Володимирська гірка;
- Бульвар Верховної Ради;
- Сквер біля Золотих воріт;
- Сквер біля кінотеатру "Жовтень";
- Парк "Перемога";
- Ботсад ім. акад. Фоміна;
- Парк "Наталка";
- Парк "Пуща-Водиця";
- Парк "Відрадний";
- Сквер біля ВДНГ.
