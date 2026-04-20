В інстаграм-дописі Hey. Kyiv розповіли про 5 найкращих локацій столиці, де вже розцвіли сакури. У вихідний день можна не обмежуватися одним місцем, а побачити кілька, оскільки кожне з них має свою атмосферу.

Цвітіння сакур триває недовго, тому теплий день може стати чудовим приводом вийти на прогулянку, щоб насолодитися красою й зробити кілька фото.

Де цвітуть сакури у Києві?

Площа біля театру Франка

Тут можна полюбуватися не лише сакурами, але й відпочити на лавочках поруч з театром Франка та Будинком Городецького. Навесні зелена зона з відомим фонтаном Термена стає особливо затишною.

Пейзажна Алея

Алея відома яскравими мозаїчними скульптурами, створеними Костянтином Скретуцьким. Крім сакур тут можна побачити закоханих зебр, 30-метрового кота-сороканіжку, фонтани у формі закоханих песиків та дитячий майданчик «Аліса в країні чудес».

Сквер біля Опери

Навесні головними атракціями у сквері стають сакури. Їх досить багато, тож дерева створюють чудовий краєвид на архітектуру Оперного театру. Це гарне місце для фотосесій та прогулянок.

Межигір’я

Крім цвітіння рожевих дерев у Межигір’ї варто побачити «Хонку» та прогулятися набережною. Парк навесні є частиною популярних маршрутів.

Золотоворітський сквер

Попри невелику площу у сквері є два відомі пам’ятники – скульптура Ярослава Мудрого, що тримає макет Софійського собору та бронзовий кіт Пантелеймон. Кажуть, що якщо потримати його за хвіст, то можна загадати бажання.

Де побачити сакури у Києві: дивіться відео

Крім цих популярних локацій, у столиці є ще безліч інших місць, де можна побачити цвітіння сакур. Place Kyiv опублікував в інстаграмі список з квітучими деревами, які вже зараз можна побачити.

До інших локацій входить:

Ботсад ім. Гришка;

Парк "Кіото";

Парк Партизанської слави;

Києво-Печерська лавра;

Володимирська гірка;

Бульвар Верховної Ради;

Сквер біля Золотих воріт;

Сквер біля кінотеатру "Жовтень";

Парк "Перемога";

Ботсад ім. акад. Фоміна;

Парк "Наталка";

Парк "Пуща-Водиця";

Парк "Відрадний";

Сквер біля ВДНГ.

