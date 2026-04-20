Це Шарівський палац, що має за собою складну історію розкоші та занедбання. З посиланням на discover.ua розповімо про це докладніше.

Дивіться також Щоб не їхати далеко від столиці: ось 3 палаци на Київщині, які варто відвідати у квітні

На Харківщині стоїть білосніжний замок, що вражає красою: який він має вигляд сьогодні?

Шарівський палац, відомий також як палац Кеніга, розташований у селі Шарівка поблизу Богодухова у Харківській області – трохи більш як за 60 кілометрів від Харкова. Це комплекс із величного замку та великого пейзажного парку навколо на кількадесят гектарів зі ставками та рідкісними деревами.

Своїм особливим виглядом він завдячує останньому власнику – цукровому магнату Леопольду Кенігу, який придбав стару садибу у 1895 році й перебудував її у стилі неоготика плюс неоренесанс. Завдяки статкам із цукрового виробництва і білосніжному вигляду палац просто не могли не охрестити "Цукровим замком".

Фасад палацу прикрашений двома баштами з зубцями та шпилями – він буквально нагадує середньовічний замок, хоча зводився вже у XIX – XX століттях. Усередині частково збереглися автентичні інтер'єри – настінний живопис, кахельні печі, дубова обшивка стін, різьблення та парадні дерев'яні сходи.

Шарівський палац на Харківщині – перлина Сходу України

До прикрості, доля пам'ятки склалася не надто добре. Після загарбання влади більшовиками у 1917 році садибу націоналізували, далі у часи радянської окупації тут розміщували різні установи від дитячого санаторію до туристичної бази.

У 2025 році Харківська обласна військова адміністрація замовила проєкт реставрації пам'ятки. Як зазначає eurofest.org.ua, часткові реставраційні роботи у замку тривають, але задля повного відновлення потрібні відчутні інвестиції. А їх в умовах війни залучити вкрай складно.

Дістатися до Шарівки легко з Харкова, туди курсують маршрутки або автобуси через Богодухів, дорога займає близько 1,5 години. А поїхати варто, адже попри нинішній стан Шарівський палац залишається однією з найбільш фотографованих пам'яток Сходу України, і туристичні портали незмінно згадують його серед топових локацій регіону.

Які ще цікаві палаци України варто побачити наживо у 2026 році?