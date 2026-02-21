Ба й саме місто, а мовиться про Тульчин, має особливий вайб. З посиланням на портал "Визначні пам'ятки України" розповідаємо про його візитівку докладніше.
Палац Потоцьких – Подільський Версаль у Тульчині: чому варто побачити?
Ця витончена споруда – палац Потоцьких у Тульчині – вражає красою та величчю, і вже стала справжньою візитівкою міста та однією з найцінніших пам'яток Вінницької області. Недарма ж її називають Подільським Версалем.
У 1775 році граф Станіслав Фелікс Щенсний Потоцький зробив Тульчин своєю столицею. Величний палац почали будувати 1782 року за проєктом французького архітектора Жозефа-Ежена Лакруа – він само, до слова, реконструював Єлисейський палац у Парижі, тоді резиденцію Наполеона, а нині – президента Франції.
На площі у десяток гектарів виріс справжній Подільський Версаль. А саме палацо-парковий ансамбль, що складався з величного палацу, прикрашеного гербом Потоцьких, великого парку "Хороше" з фонтанами й клумбами, костелу, театру, манежу і навіть цвинтаря для улюблених собак.
Комплекс містить головний палац і два бічні корпуси, що утворюють широкий парадний двір. Величні фасади й урочисті колонади роблять будівлі схожими на античні храми, як і годиться для класицизму. Над колонами на білому фризі є надпис: "Domus honestis et bonis moribus" – "Будинок чесних і добропорядних".
Палац мав небачені на той час розкоші – систему опалення та каналізацію. Головний корпус обігрівали два мармурові каміни рожевого кольору. Тут була й вишукана турецька лазня у мавританському стилі. Будівля мала й стінописи, які, на жаль, не збереглися. І все це обслуговували аж 400 людей.
Другий поверх палацу містив спальню Потоцьких та концертну залу. Так, у маєтку ставили цілі вистави, на які з'їздилися імениті гості, причім часто учасниками дійства були самі члени родини. Зала збудована так, що навіть до сьогодні зберегла хорошу акустику – чутно все і всюди без мікрофона.
У кінці XVIII століття Тульчин стає центром європейської культури, тут розвиваються ремесла і промисловість, як зазначає vinnytsia-future.com.ua. Але от маєток після смерті третьої дружини Потоцького Софії почав змінювати багатьох власників і з часом занепадав.
Певний час військові використовували його як шпиталь і склад. До наших днів збереглися головний корпус із колонами, напівзруйновані флігелі та парадні сходи з парою колон. Зараз у палаці Тульчинське училище культури.
Які ще туристичні магніти Вінницької області варто відвідати?
Музей-садиба Пирогова у Вінниці. Тут, окрім інших цікавинок, є церква-некрополь із забальзамованим тілом засновника військово-польової хірургії, а також його будинок, музей-аптека та відтворені інтер'єри приймальні й операційної XIX століття.
Каоліновий кар'єр у Глухівцях. Він є одним із найбільших у Європі та вражає водою небесно-блакитного кольору посеред білосніжних пісків. Каоліновий завод тут працює ще з 1905 року та щороку виготовляє тисячі тонн каоліну для 50 країн світу.