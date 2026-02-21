Да и сам город, а речь идет о Тульчин, несет особый вайб. Со ссылкой на портал "Достопримечательности Украины" рассказываем о его визитной карточке подробнее.

Дворец Потоцких – Подольский Версаль в Тульчине: почему стоит увидеть?

Это изящное сооружение – дворец Потоцких в Тульчине – поражает красотой и величием, и уже стало настоящей визитной карточкой города и одной из самых ценных достопримечательностей Винницкой области. Недаром же ее называют Подольским Версалем.

В 1775 году граф Станислав Феликс Щенсный Потоцкий сделал Тульчин своей столицей. Величественный дворец начали строить в 1782 году по проекту французского архитектора Жозефа-Эжена Лакруа – он же, к слову, реконструировал Елисейский дворец в Париже, тогда резиденцию Наполеона, а ныне – президента Франции.

На площади в десяток гектаров вырос настоящий Подольский Версаль. А именно дворцово-парковый ансамбль, состоящий из величественного дворца, украшенного гербом Потоцких, большого парка "Хорошее" с фонтанами и клумбами, костела, театра, манежа и даже кладбища для любимых собак.

Комплекс включает главный дворец и два боковых корпуса, образующих широкий парадный двор. Величественные фасады и торжественные колоннады делают здания похожими на античные храмы, как и полагается для классицизма. Над колоннами на белом фризе есть надпись: "Domus honestis et bonis moribus" – "Дом честных и добропорядочных".

Дворец имел невиданные в то время роскоши – систему отопления и канализацию. Главный корпус обогревали два мраморных камина розового цвета. Здесь была и изысканная турецкая баня в мавританском стиле. Здание имело и стенописи, которые, к сожалению, не сохранились. И все это обслуживали аж 400 человек.

Второй этаж дворца вмещал спальню Потоцких и концертный зал. Да, в имении ставили целые спектакли, на которые съезжались именитые гости, причем часто участниками действа были сами члены семьи. Зал построен так, что даже до сегодня сохранил хорошую акустику – слышно все и везде без микрофона.

В конце XVIII века Тульчин становится центром европейской культуры, здесь развиваются ремесла и промышленность, как отмечает vinnytsia-future.com.ua. Но вот имение после смерти третьей жены Потоцкого Софии начало менять многих владельцев и со временем приходило в упадок.

Некоторое время военные использовали его как госпиталь и склад. До наших дней сохранились главный корпус с колоннами, полуразрушенные флигели и парадная лестница с парой колонн. Сейчас во дворце Тульчинское училище культуры.

