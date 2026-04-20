Это Шаровский дворец, имеющий за собой сложную историю роскоши и запустения. Со ссылкой на discover.ua расскажем об этом подробнее.

Шаровский дворец, известный также как дворец Кенига, расположен в селе Шаровка вблизи Богодухова в Харьковской области – чуть более чем в 60 километрах от Харькова. Это комплекс из величественного замка и большого пейзажного парка вокруг на несколько десятков гектаров с прудами и редкими деревьями.

Своим особым видом он обязан последнему владельцу – сахарному магнату Леопольду Кенигу, который приобрел старую усадьбу в 1895 году и перестроил ее в стиле неоготика плюс неоренессанс. Благодаря состоянию из сахарного производства и белоснежному виду дворец просто не могли не окрестить "Сахарным замком".

Фасад дворца украшен двумя башнями с зубцами и шпилями – он буквально напоминает средневековый замок, хотя возводился уже в XIX – XX веках. Внутри частично сохранились аутентичные интерьеры – настенная живопись, кафельные печи, дубовая обшивка стен, резьба и парадная деревянная лестница.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Шаровский дворец на Харьковщине – жемчужина Востока Украины / Фото andreevaa_photo

К сожалению, судьба достопримечательности сложилась не слишком хорошо. После захвата власти большевиками в 1917 году усадьбу национализировали, далее во времена советской оккупации здесь размещали различные учреждения от детского санатория до туристической базы.

В 2025 году Харьковская областная военная администрация заказала проект реставрации памятника. Как отмечает eurofest.org.ua, частичные реставрационные работы в замке продолжаются, но для полного восстановления нужны ощутимые инвестиции. А их в условиях войны привлечь крайне сложно.

Добраться до Шаровки легко из Харькова, туда курсируют маршрутки или автобусы через Богодухов, дорога занимает около 1,5 часа. А поехать стоит, ведь несмотря на нынешнее состояние Шаровский дворец остается одной из самых фотографируемых достопримечательностей Востока Украины, и туристические порталы неизменно упоминают его среди топовых локаций региона.

Какие еще интересные дворцы Украины стоит увидеть вживую в 2026 году?