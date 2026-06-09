Під час планування подорожі багато туристів звертають увагу не лише на визначні пам'ятки, а і на місцеву кухню. Саме гастрономія часто допомагає краще познайомитися з культурою країни, а вдалі страви можуть стати одним із найяскравіших спогадів про відпустку.

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Яке місто визнали кулінарною столицею світу у 2026 році?

Щороку Time Out публікує рейтинг найкращих міст світу для гастрономічних подорожей. Його формують на основі опитування понад 24 тисяч жителів різних міст, а також оцінок експертної групи, до якої входять ресторанні критики та редактори. Мета рейтингу – відзначити шеф-кухарів, ресторани, ринки та вуличні заклади, які формують сучасну гастрономічну культуру.

За словами редакторки Time Out у США Вірджинії Гіл, місто, яке заслуговує на звання гастрономічної столиці, – це не просто місце з великою кількістю хороших ресторанів.

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Міста в цьому списку відомі своїми інгредієнтами, знаковими кухнями та глибоко вкоріненою історією їжі, які вплинули на те, як люди харчуються по всьому світу. Це не просто місця, куди сьогодні їдуть гурмани, а міста, які десятиліттями приваблювали мандрівників у пошуках видатних страв,

– зазначила вона.

У 2026 році перше місце у списку посіла Ліма, столиця Перу. За даними рейтингу, у місті працює один із найкращих ресторанів світу Maido, а також кілька інших закладів, які входять до списку 50 найкращих ресторанів світу.

Maido / фото TripAdvisor

Місцевий автор Фрідріх Рейп зазначає, що в столиці Перу майже щотижня відкриваються нові популярні ресторани. Особливо він відзначив район Барранко, де у березні Родріго Фернандіні, який раніше керував перуанськими ресторанами високої кухні у Флориді та Нью-Йорку, відкрив свій перший місцевий флагманський заклад Fernandini.

Страви у ресторані Fernandini / фото TripAdvisor

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Також серед гастрономічних рекомендацій опинилася невелика кондитерська El Pregón de las Once, де команді вдалося дати нове життя багатьом майже забутим історичним перуанським десертам. До списку найкращих міст світу для гастрономічних подорожей у 2026 році також увійшли: