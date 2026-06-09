При планировании путешествия многие туристы обращают внимание не только на достопримечательности, а и на местную кухню. Именно гастрономия часто помогает лучше познакомиться с культурой страны, а удачные блюда могут стать одним из самых ярких воспоминаний об отпуске.
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Какой город признали кулинарной столицей мира в 2026 году?
Ежегодно Time Out публикует рейтинг лучших городов мира для гастрономических путешествий. Его формируют на основе опроса более 24 тысяч жителей разных городов, а также оценок экспертной группы, в которую входят ресторанные критики и редакторы. Цель рейтинга – отметить шеф-поваров, рестораны, рынки и уличные заведения, которые формируют современную гастрономическую культуру.
По словам редактора Time Out в США Вирджинии Гил, город, который заслуживает звания гастрономической столицы, – это не просто место с большим количеством хороших ресторанов.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Города в этом списке известны своими ингредиентами, знаковыми кухнями и глубоко укоренившейся историей еды, которые повлияли на то, как люди питаются по всему миру. Это не просто места, куда сегодня едут гурманы, а города, которые десятилетиями привлекали путешественников в поисках выдающихся блюд,
– отметила она.
В 2026 году первое место в списке заняла Лима, столица Перу. По данным рейтинга, в городе работает один из лучших ресторанов мира Maido, а также несколько других заведений, которые входят в список 50 лучших ресторанов мира.
Maido / фото TripAdvisor
Местный автор Фридрих Рейп отмечает, что в столице Перу почти каждую неделю открываются новые популярные рестораны. Особенно он отметил район Барранко, где в марте Родриго Фернандини, который ранее руководил перуанскими ресторанами высокой кухни во Флориде и Нью-Йорке, открыл свое первое местное флагманское заведение Fernandini.
Блюда в ресторане Fernandini / фото TripAdvisor
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Также среди гастрономических рекомендаций оказалась небольшая кондитерская El Pregón de las Once, где команде удалось дать новую жизнь многим почти забытым историческим перуанским десертам. В список лучших городов мира для гастрономических путешествий в 2026 году также вошли:
- Бангкок (Таиланд);
- Мехико (Мексика);
- Лондон (Великобритания);
- Барселона (Испания);
- Хошимин (Вьетнам);
- Мельбурн (Австралия);
- Пекин (Китай);
- Афины (Греция);
- Лиссабон (Португалия);
- Кейптаун (Южно-Африканской Республика);
- Осака (Япония);
- Бангалор (Индия);
- Неаполь (Италия);
- Нью-Йорк (США);
- Гонконг (Китай);
- Буэнос-Айрес (Аргентина);
- Марсель (Франция);
- Копенгаген (Дания);
- Медельин (Колумбия).