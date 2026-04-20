В инстаграм-сообщении Hey. Kyiv рассказали о 5 лучших локаций столицы, где уже расцвели сакуры. В выходной день можно не ограничиваться одним местом, а увидеть несколько, поскольку каждое из них имеет свою атмосферу.

Цветение сакур длится недолго, поэтому теплый день может стать прекрасным поводом выйти на прогулку, чтобы насладиться красотой и сделать несколько фото.

Где цветут сакуры в Киеве?

Площадь возле театра Франко

Здесь можно полюбоваться не только сакурами, но и отдохнуть на лавочках рядом с театром Франко и Домом Городецкого. Весной зеленая зона с известным фонтаном Термена становится особенно уютной.

Пейзажная Аллея

Аллея известна яркими мозаичными скульптурами, созданными Константином Скретуцким. Кроме сакур здесь можно увидеть влюбленных зебр, 30-метрового кота-сороконожку, фонтаны в форме влюбленных собачек и детскую площадку "Алиса в стране чудес".

Сквер возле Оперы

Весной главными аттракциями в сквере становятся сакуры. Их достаточно много, поэтому деревья создают прекрасный вид на архитектуру Оперного театра. Это хорошее место для фотосессий и прогулок.

Межигорье

Кроме цветения розовых деревьев в Межигорье стоит увидеть "Хонку" и прогуляться по набережной. Парк весной является частью популярных маршрутов.

Золотоворотский сквер

Несмотря на небольшую площадь в сквере есть два известных памятника – скульптура Ярослава Мудрого, что держит макет Софийского собора и бронзовый кот Пантелеймон. Говорят, что если подержать его за хвост, то можно загадать желание.

Где увидеть сакуры в Киеве:

Кроме этих популярных локаций, в столице есть еще множество других мест, где можно увидеть цветение сакур. Place Kyiv опубликовал в инстаграме список с цветущими деревьями, которые уже сейчас можно увидеть.

К другим локациям входит:

Ботсад им. Гришко;

Парк "Киото";

Парк Партизанской славы;

Киево-Печерская лавра;

Владимирская горка;

Бульвар Верховной Рады;

Сквер возле Золотых ворот;

Сквер возле кинотеатра "Жовтень";

Парк "Победа";

Ботсад им. акад. Фомина;

Парк "Наталка";

Парк "Пуща-Водица";

Парк "Отрадный";

Сквер возле ВДНХ.

