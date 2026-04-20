В инстаграм-сообщении Hey. Kyiv рассказали о 5 лучших локаций столицы, где уже расцвели сакуры. В выходной день можно не ограничиваться одним местом, а увидеть несколько, поскольку каждое из них имеет свою атмосферу.

Цветение сакур длится недолго, поэтому теплый день может стать прекрасным поводом выйти на прогулку, чтобы насладиться красотой и сделать несколько фото.

Где цветут сакуры в Киеве?

  • Площадь возле театра Франко

Здесь можно полюбоваться не только сакурами, но и отдохнуть на лавочках рядом с театром Франко и Домом Городецкого. Весной зеленая зона с известным фонтаном Термена становится особенно уютной.

  • Пейзажная Аллея

Аллея известна яркими мозаичными скульптурами, созданными Константином Скретуцким. Кроме сакур здесь можно увидеть влюбленных зебр, 30-метрового кота-сороконожку, фонтаны в форме влюбленных собачек и детскую площадку "Алиса в стране чудес".

  • Сквер возле Оперы

Весной главными аттракциями в сквере становятся сакуры. Их достаточно много, поэтому деревья создают прекрасный вид на архитектуру Оперного театра. Это хорошее место для фотосессий и прогулок.

  • Межигорье

Кроме цветения розовых деревьев в Межигорье стоит увидеть "Хонку" и прогуляться по набережной. Парк весной является частью популярных маршрутов.

  • Золотоворотский сквер

Несмотря на небольшую площадь в сквере есть два известных памятника – скульптура Ярослава Мудрого, что держит макет Софийского собора и бронзовый кот Пантелеймон. Говорят, что если подержать его за хвост, то можно загадать желание.

Где увидеть сакуры в Киеве: смотрите видео

Кроме этих популярных локаций, в столице есть еще множество других мест, где можно увидеть цветение сакур. Place Kyiv опубликовал в инстаграме список с цветущими деревьями, которые уже сейчас можно увидеть.

К другим локациям входит:

  • Ботсад им. Гришко;
  • Парк "Киото";
  • Парк Партизанской славы;
  • Киево-Печерская лавра;
  • Владимирская горка;
  • Бульвар Верховной Рады;
  • Сквер возле Золотых ворот;
  • Сквер возле кинотеатра "Жовтень";
  • Парк "Победа";
  • Ботсад им. акад. Фомина;
  • Парк "Наталка";
  • Парк "Пуща-Водица";
  • Парк "Отрадный";
  • Сквер возле ВДНХ.

