В соцсетях все чаще можно увидеть видео и фото, на которых украинцы позируют среди цветущих маковых полей. Однако за красивыми кадрами скрывается серьезная проблема: из-за наплыва желающих сделать контент частные поля подвергаются повреждениям, а их владельцы сталкиваются с уничтожением урожая.

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Красивые фото, но уничтоженные поля: как соцсети вредят природным локациям

Каждую весну и в начале лета маковые поля превращаются в популярные фотолокации. Туда приезжают не только обычные туристы, но и блогеры, фотографы и люди, которые проводят профессиональные фотосессии. В соцсетях даже распространяют точные координаты таких мест, призывая других посетить их.

Очереди туристов на маковые поля / тредс sakuraukraine

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Впрочем, подобная популярность имеет негативные последствия. В комментариях люди отмечают, что из-за массовых посещений поля постепенно вытаптывают, а отдельные посетители заезжают на территорию автомобилями, ложатся на цветы ради удачного кадра или срывают маки для букетов.

Очень рад владелец поля популярности локации и уничтоженному урожаю .... Люди уже едут крышей лишь бы только фото сделать,

– пишет одна из пользовательниц платформы тредс.

Другие комментаторы также выразили возмущение тем, что в сети публикуют координаты частной территории, из-за чего туда массово едут желающие сделать контент.

Но проблема заключается не только в вытоптанных цветах. Массовый поток посетителей может повреждать частные посевы и наносить ущерб владельцам земельных участков. Кроме того, распространение точных координат таких мест только увеличивает количество людей, которые приезжают ради нескольких фото или видео.

Ранее мы также рассказывали, почему ради эффектных фото нельзя трясти сакуры и другие цветущие деревья. Во время сезона цветения в соцсетях регулярно появляются видео, где посетители намеренно встряхивают ветви, чтобы создать популярный "дождь из лепестков".

Как объясняла преподавательница японского языка Марта, которая прожила в Японии шесть лет, цветения сакуры является кратковременным, и именно эта мимолетность делает его особенным. Резкое встряхивание ветвей может повредить дерево, сократить продолжительность его цветения и лишить других людей возможности увидеть его в естественном виде.

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Поэтому стоит помнить: ни одно фото или видео не стоит уничтоженной природы. Какими бы красивыми ни были маковые поля, цветущие сакуры или другие природные локации, они существуют не для создания контента, а являются частью живой экосистемы, которую необходимо беречь!

Стремление сделать эффектный кадр не должно преобладать здравый смысл и уважение к окружающей среде. Посетителям стоит оставаться на разрешенных маршрутах, не вытаптывать растения, не срывать цветы и не вмешиваться в природные процессы.