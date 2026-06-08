У соцмережах дедалі частіше можна побачити відео та фото, на яких українці позують серед квітучих макових полів. Однак за гарними кадрами приховується серйозна проблема: через наплив охочих зробити контент приватні поля зазнають пошкоджень, а їхні власники стикаються зі знищенням урожаю.

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Красиві фото, але знищені поля: як соцмережі шкодять природним локаціям

Щовесни та на початку літа макові поля перетворюються на популярні фотолокації. Туди приїжджають не лише звичайні туристи, а й блогери, фотографи та люди, які проводять професійні фотосесії. У соцмережах навіть поширюють точні координати таких місць, закликаючи інших відвідати їх.

Черги туристів на макові поля / тредс sakuraukraine

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Втім, подібна популярність має негативні наслідки. У коментарях люди зазначають, що через масові відвідування поля поступово витоптують, а окремі відвідувачі заїжджають на територію автомобілями, лягають на квіти заради вдалого кадру або зривають маки для букетів.

Дуже радий власник поля популярності локації і знищеному урожаю.... Люди вже їдуть дахом аби тільки фото зробити,

– пише одна з користувачок платформи тредс.

Інші коментатори також висловили обурення тим, що в мережі публікують координати приватної території, через що туди масово їдуть охочі зробити контент.

Але проблема полягає не лише у витоптаних квітах. Масовий потік відвідувачів може пошкоджувати приватні посіви та завдавати збитків власникам земельних ділянок. Крім того, поширення точних координат таких місць лише збільшує кількість людей, які приїжджають заради кількох фото чи відео.

Раніше ми також розповідали, чому заради ефектних фото не можна трусити сакури та інші квітучі дерева. Під час сезону цвітіння у соцмережах регулярно з'являються відео, де відвідувачі навмисно струшують гілки, щоб створити популярний "дощ із пелюсток".

Як пояснювала викладачка японської мови Марта, яка прожила в Японії шість років, цвітіння сакури є короткочасним, і саме ця швидкоплинність робить його особливим. Різке струшування гілок може пошкодити дерево, скоротити тривалість його цвітіння та позбавити інших людей можливості побачити його у природному вигляді.

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Тому варто пам'ятати: жодне фото чи відео не варте знищеної природи. Якими б красивими не були макові поля, квітучі сакури чи інші природні локації, вони існують не для створення контенту, а є частиною живої екосистеми, яку необхідно берегти!

Прагнення зробити ефектний кадр не повинно переважати здоровий глузд і повагу до довкілля. Відвідувачам варто залишатися на дозволених маршрутах, не витоптувати рослини, не зривати квіти та не втручатися у природні процеси.