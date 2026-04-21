Зараз триває сезон цвітіння сакур та інших дерев – це період, коли міські простори перетворюються на справжні рожеві пейзажі. Люди масово вирушають у парки та алеї, щоб помилуватися красою природи й зробити яскраві фото.

Втім, дедалі частіше в соцмережах з'являються відео, на яких відвідувачі навмисно трусять дерева, щоб створити "ефект дощу з пелюсток". Такі дії викликають хвилю обурення: користувачі наголошують, що це шкодить рослинам і псує природну атмосферу.

Нагадуємо: робити так категорично не можна! Сакура – це жива рослина, і її цвітіння є частиною природного циклу, а не декорацією для фото. Струшування сакур заради фото пошкоджує дерева, порушує природний процес цвітіння та скорочує його тривалість.

Чому це неправильно?

Щоб краще зрозуміти культурне значення сакури та ставлення до неї в Японії, 24 Канал поспілкувався з викладачкою японської мови Мартою, яка прожила в Японії шість років і добре знає місцеві традиції та особливості культури.

Милування квітами в Японії

Цвітіння сакури триває недовго, і саме в цьому його особлива цінність. У японській традиції це явище пов'язане з філософією ханамі – "милування квітами". Йдеться саме про споглядання природи, а не втручання в неї,

– пояснює Марта.

Різке струшування гілок шкодить деревам і позбавляє інших людей можливості побачити їх у природному стані. Пелюстки, що опадають самі під дією вітру, є частиною природної краси цього процесу. Справжня цінність сакури саме у її природності та швидкоплинності. І саме це варто поважати, а не намагатися "режисувати" для ідеального кадру.

Як реагують на подібні відео користувачі?

Автори таких фото й відео часто стикаються з хвилею критики та хейту в соцмережах, оскільки аудиторія сприймає подібний контент як популяризацію шкідливої поведінки щодо природи.

Реакція українців / скриншот з платформи тредс

Поки сакури ще квітнуть, приходьте милуватися, гуляйте й робіть фото, але без втручання у природу. Пам'ятайте, що цією красою хочуть насолодитися й інші, тож варто зберегти її такою, якою вона є!

