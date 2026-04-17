Українська тревел-блогерка Юлія Беркута розповіла про те, як організувала перший похід у гори для свого сина. Нижче також розповідаємо про основні поради, які варто знати батькам для організації подорожі у гори з дітьми, з посиланням на The Big Outside.

Як перетворити похід у гори на захопливу пригоду для дитини?

Насамперед вона подбала про комфорт і придбала всі необхідні речі: трекінгове взуття, штани та термобілизну, щоб мандрівка була максимально зручною. Далі Юлія обрала один із найпростіших маршрутів у Карпатах на полонину Кукул.

Як організувати перший похід у гори для дитини / інстаграм julia.berkuta

Однак звичайний похід вона перетворила на справжній квест: заздалегідь розклала вздовж стежки смаколики, а під час подорожі розповідала дитині цікаві історії та різні факти. На вершині сина чекав головний сюрприз – це смачні бутерброди з краєвидом на Чорногірський хребет. Довкола розкинулися поля квітучих крокусів, що зробило цей день ще більш особливим і незабутнім.

Які поради варто знати батькам щодо походу у гори з дітьми?

Щоб привчити дітей до активного відпочинку на природі, важливо створювати такі умови, за яких вони самі захочуть повертатися в походи знову. З раннього віку варто більше заохочувати дитину ходити пішки замість використання візочка. Це допомагає розвивати витривалість і звичку до руху.

Не варто відмовлятися від прогулянок і походів через складнощі – регулярні виїзди на природу формують інтерес і звичку до активного відпочинку. Починати краще з простих і коротких маршрутів, поступово ускладнюючи їх. Надмірне навантаження може відбити бажання ходити в гори.

Щоб зробити похід цікавішим, можна додавати елементи гри: брати улюблені смаколики, іграшки, робити часті перерви та перетворювати маршрут на маленьку пригоду. Важливо не зосереджуватися лише на меті походу – для дітей важливіший сам процес: гра, дослідження природи та цікаві зупинки дорогою.

Також корисно пояснювати план маршруту, слухати дитину і давати їй відчуття участі у прийнятті рішень, але при цьому дорослий має залишатися тим, хто організовує похід.

