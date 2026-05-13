Квітковий простір "Волинська Голландія" щороку стає однією з найяскравіших весняних локацій для відпочинку та фотосесій. Редакторка стрічки новин 24 Каналу Софія Рожик побувала на місці та поділилася своїми враженнями та світлинами.

Що відомо про Волинську Голландію?

Проєкт, який розпочинався у 2018 році з перших квіткових фестивалів "Волинська Голландія" та "Волинська Лавандія", за кілька років трансформувався у повноцінний парк сезонних квітів та відпочинку, розповідається у Kvitolis.

Новий парк зараз має назву "Квітоліс" і позиціонується як місце сили, краси та натхнення. Тут планують поєднати різні квіткові сезони протягом року: навесні проходитиме фестиваль тюльпанів, влітку – це лавандові поля, гортензії та інші літні квіти, а восени – фестиваль хризантем, айстр і гарбузів.

Волинська Голландія / фото VSN

Як виглядає Волинська Голландія станом на травень 2026 року?

Софія Рожик розповіла, що попри похмуру погоду та непросту весну, квіткові поля на Волині залишаються однією з найпомітніших весняних локацій для відвідувачів. Організатори зазначають, що тюльпани цьогоріч частково постраждали від холодів, однак це не зменшує привабливості простору. На території облаштовано численні фотозони: від раритетних автомобілів до сучасних інсталяцій із дзеркалами. Також для відвідувачів працює контактний мінізоопарк.

Волинська Голландія / фото Софії Рожик

Частинку цієї української Голландії можна забрати з собою додому. Цибулинки тюльпанів вам викопають просто з поля.

Для гостей також доступні зони відпочинку, гамаки та імпровізовані лаунж-майданчики. За сприятливої погоди тут можна провести кілька годин у відносній тиші та майже без натовпу. Атмосферу доповнює жива музика. Відвідати квіткові поля тюльпанів можна до 20 травня. Організатори радять планувати поїздку завчасно, щоб встигнути побачити сезон цвітіння.

Які ціна квитків, адреса та графік роботи?

Квітковий простір розташований у селі Линівка, за 35 кілометрів від Луцька (траса Луцьк – Ковель). Локація працює щодня з 10:00 до 19:00 та доступна для відвідувачів протягом усього дня. Вартість вхідних квитків для дорослих становить 300 гривень, для дітей віком від 7 до 14 років 200 гривень.

Пільговий квиток коштує 200 гривень і доступний для пенсіонерів, людей з інвалідністю 2 групи, сімей військовослужбовців УБД та ЗСУ, а також шкільних груп (1 – 11 класів) разом із супроводом за наявності відповідних документів. Ціна вказана за одну особу. Безкоштовний вхід передбачений для дітей до 6 років, дітей-сиріт до 16 років, дітей з інвалідністю до 18 років, а також людей з інвалідністю 1 групи.

Волинська Голландія: дивитись на картах

Які ще локації Волинської області будуть вам цікаві?

Відкрийте для себе маловідомі локації Волинської області. Точно не варто пропустити Олицький замок: він розташований у місті Олика неподалік Луцька, і нерозривно пов'язаний із родом Радзивілів – однією з наймогутніших династій Речі Посполитої.

Будівництво мурованої фортеці розпочав у 1564 році князь Микола Радзивілл, знаний за прізвиськом Чорний. Це була споруда у стилі бароко з елементами ренесансу та готики, а для захисту поставили 18 гармат і ливарню.