Ви, мабуть, навіть не здогадувалися, що пам'ятники Тараса Шевченка стоять буквально по всьому світу. І це зовсім не перебільшення. Їх настільки багато, що український поет став своєрідним рекордсменом за кількістю встановлених пам'ятників, пише Вікіпедія.

Скільки всього пам'ятників Шевченка в усьому світі?

Пам'ятники Тарас Шевченко встановлені в усіх обласних центрах України, а також у багатьох містах і селах країни. Монументи Кобзареві можна побачити і далеко за межами держави – у столицях та містах різних країн світу. Багато з них з'явилися завдяки українській еміграції, як подарунки від України або в межах культурних обмінів.

Перший пам'ятник поетові з'явився у 1871 році в тодішньому Єлисаветграді (нині Кропивницький). Його створили до 10-ї річниці від дня смерті митця за ініціативи викладача Миколи Федоровського – це була символічна могила-курган, прикрашена квітами та деревами.

Сьогодні у світі налічується 1384 пам'ятників Шевченку: 1256 в Україні та ще 128 у 35 країнах світу. Це найбільша кількість монументів, встановлених діячеві культури. Найбільше пам'ятників в Україні розташовано на Прикарпатті.

Де розташований найвищий пам'ятник Шевченка?

Найбільший у світі пам'ятник Тарас Шевченко розташований у Дніпрі, на найвищій точці Монастирського острова, зазначає Файне місто Дніпро. Висота самої фігури поета становить 9,5 метра, а разом із постаментом монумент піднімається більш ніж на 20 метрів. Масивну скульптуру з чавуну встановили на гранітному постаменті, а її вага сягає близько 55 тонн. Пам'ятник був відкритий у 1959 році.



Найвищий пам'ятник Шевченка у Дніпрі / фото JenyaTravels

Що ще цікаво дізнатись про Тараса Шевченка?