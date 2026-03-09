Вы, наверное, даже не догадывались, что памятники Тараса Шевченко стоят буквально по всему миру. И это вовсе не преувеличение. Их настолько много, что украинский поэт стал своеобразным рекордсменом по количеству установленных памятников, пишет Википедия.

Сколько всего памятников Шевченко во всем мире?

Памятники Тарас Шевченко установлены во всех областных центрах Украины, а также во многих городах и селах страны. Монументы Кобзарю можно увидеть и далеко за пределами государства – в столицах и городах разных стран мира. Многие из них появились благодаря украинской эмиграции, как подарки от Украины или в рамках культурных обменов.

Первый памятник поэту появился в 1871 году в тогдашнем Елисаветграде (ныне Кропивницкий). Его создали к 10-й годовщине со дня смерти художника по инициативе преподавателя Николая Федоровского – это была символическая могила-курган, украшенная цветами и деревьями.

Сегодня в мире насчитывается 1384 памятников Шевченко: 1256 в Украине и еще 128 в 35 странах мира. Это наибольшее количество монументов, установленных деятелю культуры. Больше всего памятников в Украине расположено на Прикарпатье.

Где расположен самый высокий памятник Шевченко?

Самый большой в мире памятник Тарас Шевченко расположен в Днепре в Днепре, на самой высокой точке Монастырского острова, отмечает Файный город Днепр. Высота самой фигуры поэта составляет 9,5 метра, а вместе с постаментом монумент поднимается более чем на 20 метров. Массивную скульптуру из чугуна установили на гранитном постаменте, а ее вес достигает около 55 тонн. Памятник был открыт в 1959 году.



Самый высокий памятник Шевченко в Днепре / фото JenyaTravels

Что еще интересно узнать о Тарасе Шевченко?