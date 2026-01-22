Події серіалу "Тиха Нава" розгортаються у мальовничому, на перший погляд, населеному пункті Тиха Нава, що неподалік Києва. Це місце здається спокійним і віддаленим від міської метушні, де життя тече повільно й передбачувано.

Однак за фасадом тиші та затишку приховуються таємниці, які поступово виходять на поверхню, змінюючи долі мешканців. Та чи дійсно це місце існує на карті? Залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на ITV – інформаційне агентство.

Дивіться також Не у Чернівцях: де народився Володимир Івасюк – автор легендарної "Червоної рути"

Де насправді розташована Тиха Нава?

Населеного пункту Тиха Нава в реальності не існує – це вигадана локація. Її прототипом стало місто Ірпінь, де й проходили зйомки серіалу. Деякі епізоди відзняті у Державному податковому університеті міста. Водночас сюжет стрічки не є художньою фантазією: події серіалу базуються на реальних злочинах, що свого часу сколихнули Київщину.

В його основу лягли справжні кримінальні історії, зокрема ті, що відбувалися на території сучасного Бучанського району. Проєкт став першим в Україні серіалом у жанрі true crime, у якому поєдналися детективний трилер і психологічна драма.

Зйомки серіалу "Тиха Нава" / фото, надане 24 Каналу

Прообразом подій став серійний вбивця Юрій Кузьменко, який діяв у 2003 – 2009 роках у Київській області. Його злочини фіксували у Вишневому та Крюківщині (нині Бучанський район), а також у Боярці, Гатному, Василькові й на околицях Києва.

У той період регіон регулярно стрясали повідомлення про знайдені тіла в лісосмугах поблизу залізничних станцій. Багато епізодів тривалий час залишалися нерозслідуваними або помилково класифікувалися як нещасні випадки.



Студенти ДПУ з акторами серіалу "Тиха нава" / фото Державного податкового університету

Дивіться також Не у Києві: де народився Андрій Шевченко та що можна побачити біля малої батьківщини футболіста

Цікаво, що в Ірпені відзняли кадри нового документального фільму для Netflix, присвяченого війні росії проти України. Про це повідомила пресслужба Ірпінської міськради.

Над стрічкою працює американський кінематографіст і оператор-постановник Джейк Свантко, відомий своєю роботою над оскароносним документальним фільмом "Ікар", який розкриває масштабне використання допінгу російськими спортсменами.

Головними героями нового фільму стали мешканці модульного містечка, які втратили свої домівки через російську агресію. Саме їхні свідчення про зруйноване життя ляжуть в основу розслідувальної стрічки.

Які є ще цікаві локації для зйомок в Україні?