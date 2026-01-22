События сериала "Тихая Нава" разворачиваются в живописном, на первый взгляд, населенном пункте Тихая Нава, что недалеко от Киева. Это место кажется спокойным и удаленным от городской суеты, где жизнь течет медленно и предсказуемо.

Однако за фасадом тишины и уюта скрываются тайны, которые постепенно выходят на поверхность, меняя судьбы жителей. Но действительно ли это место существует на карте? Оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на ITV – информационное агентство.

Где на самом деле расположена Тихая Нава?

Населенного пункта Тихая Нава в реальности не существует – это вымышленная локация. Ее прототипом стал город Ирпень, где и проходили съемки сериала. Некоторые эпизоды отсняты в Государственном налоговом университете города. В то же время сюжет ленты не является художественной фантазией: события сериала базируются на реальных преступлениях, что в свое время всколыхнули Киевскую область.

В его основу легли настоящие криминальные истории, в частности те, происходившие на территории современного Бучанского района. Проект стал первым в Украине сериалом в жанре true crime, в котором соединились детективный триллер и психологическая драма.

Съемки сериала "Тихая Нава" / фото, предоставлено 24 Каналу

Прообразом событий стал серийный убийца Юрий Кузьменко, который действовал в 2003 – 2009 годах в Киевской области. Его преступления фиксировали в Вишневом и Крюковщине (ныне Бучанский район), а также в Боярке, Гатном, Василькове и в окрестностях Киева.

В тот период регион регулярно сотрясали сообщения о найденных телах в лесополосах вблизи железнодорожных станций. Многие эпизоды долгое время оставались нерасследованными или ошибочно классифицировались как несчастные случаи.



Студенты ГПУ с актерами сериала "Тихая нава" / фото Государственного налогового университета

Интересно, что в Ирпене отсняли кадры нового документального фильма для Netflix, посвященного войне России против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Ирпенского горсовета.

Над лентой работает американский кинематографист и оператор-постановщик Джейк Свантко, известный своей работой над оскароносным документальным фильмом "Икар", который раскрывает масштабное использование допинга российскими спортсменами.

Главными героями нового фильма стали жители модульного городка, которые потеряли свои дома из-за российской агрессии. Именно их свидетельства о разрушенной жизни лягут в основу расследовательской ленты.

