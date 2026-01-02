Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

В яких країнах комфортно подорожувати вегетаріанцям?

Попит на веганські та рослинні страви зростає у всьому світі, і багато туристичних місць вже пропонують такі варіанти. Деякі країни у 2026 році особливо дружні до веганів:

Нова Зеландія – хоч країна славиться високоякісною бараниною та яловичиною, тут багато кафе та ресторанів із веганськими стравами. На кожен мільйон людей у цій країні припадає приблизно 345 ресторанів з веганською кухнею.

Тайвань – країна вважається "веганським раєм", із великою кількістю спеціалізованих ресторанів. Символ "Су" позначає вегетаріанську страву, а "Quan Su" – строго веганську.

Тайвань – це рай для вегетаріанців / фото Canva

Португалія – популярна серед веганів завдяки широкому вибору веганських ресторанів на душу населення, незважаючи на традиційне споживання морепродуктів.

Португалія – популярна серед веганів завдяки широкому вибору веганських ресторанів на душу населення, незважаючи на традиційне споживання морепродуктів.

Ісландія – понад 43 відсотки ресторанів пропонують хоча б одну веганську страву, хоча країна залишається великим споживачем м'яса та продуктів тваринного походження.

Індія – завдяки багатству кулінарних традицій багато страв тут природно веганські: бобові, овочі, зернові та спеції. Популярні страви – Dal, Chana Masala та Aloo Gobi.

Сінгапур – тут найбільше вегетаріанських ресторанів на душу населення у світі, з яскравим поєднанням індійських, китайських та малайських смаків.

Користувачі на платформі Reddit зазначають, що Великобританія та Ірландія повністю адаптовані до потреб людей. Також в Італії теж досить легко, якщо ви їсте молочні продукти. Крім закусок на основі сиру або овочів та пасти чи піци без м'яса, у кожному ресторані буде багато страв з овочів у меню, а часто також пропонують другу страву на основі сиру.

