Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.
Дивіться також Куди поїхати за справжньою зимовою казкою: експерти одностайно назвали одне місце
В яких країнах комфортно подорожувати вегетаріанцям?
Попит на веганські та рослинні страви зростає у всьому світі, і багато туристичних місць вже пропонують такі варіанти. Деякі країни у 2026 році особливо дружні до веганів:
- Нова Зеландія – хоч країна славиться високоякісною бараниною та яловичиною, тут багато кафе та ресторанів із веганськими стравами. На кожен мільйон людей у цій країні припадає приблизно 345 ресторанів з веганською кухнею.
Тайвань – країна вважається "веганським раєм", із великою кількістю спеціалізованих ресторанів. Символ "Су" позначає вегетаріанську страву, а "Quan Su" – строго веганську.
Тайвань – це рай для вегетаріанців / фото Canva
- Португалія – популярна серед веганів завдяки широкому вибору веганських ресторанів на душу населення, незважаючи на традиційне споживання морепродуктів.
- Ісландія – понад 43 відсотки ресторанів пропонують хоча б одну веганську страву, хоча країна залишається великим споживачем м'яса та продуктів тваринного походження.
- Індія – завдяки багатству кулінарних традицій багато страв тут природно веганські: бобові, овочі, зернові та спеції. Популярні страви – Dal, Chana Masala та Aloo Gobi.
- Сінгапур – тут найбільше вегетаріанських ресторанів на душу населення у світі, з яскравим поєднанням індійських, китайських та малайських смаків.
Дивіться також Забудьте про Париж: відома блогерка назвала французьке місто, яке закохає вас з першого погляду
Користувачі на платформі Reddit зазначають, що Великобританія та Ірландія повністю адаптовані до потреб людей. Також в Італії теж досить легко, якщо ви їсте молочні продукти. Крім закусок на основі сиру або овочів та пасти чи піци без м'яса, у кожному ресторані буде багато страв з овочів у меню, а часто також пропонують другу страву на основі сиру.
Де варто подорожувати у 2026 році?
Ми вже писали про найкращі напрямки у 2026 році для туристів. Наприклад, Італія, але важливо їхати саме у вересні, адже це ідеальний час, щоб відвідати барвисті селища на узбережжі Амальфі. Температура повітря вдень все ще коливається в межах 20 – 28 градусів.
Або ж, дізнайтесь, які країни будуть трендом у 2026 році серед туристів. Одним із напрямків є район Лондона Ноттінг-Гілл, що приваблює туристів з того часу, як Г'ю Грант і Джулія Робертс зіграли в однойменному фільмі.