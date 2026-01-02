Полезная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Куда поехать за настоящей зимней сказкой: эксперты единодушно назвали одно место

В каких странах комфортно путешествовать вегетарианцам?

Спрос на веганские и растительные блюда растет во всем мире, и многие туристические места уже предлагают такие варианты. Некоторые страны в 2026 году особенно дружественны к веганам:

Новая Зеландия – хоть страна славится высококачественной бараниной и говядиной, здесь много кафе и ресторанов с веганскими блюдами. На каждый миллион человек в этой стране приходится примерно 345 ресторанов с веганской кухней.

– хоть страна славится высококачественной бараниной и говядиной, здесь много кафе и ресторанов с веганскими блюдами. На каждый миллион человек в этой стране приходится примерно 345 ресторанов с веганской кухней. Тайвань – страна считается "веганским раем", с большим количеством специализированных ресторанов. Символ "Су" обозначает вегетарианское блюдо, а "Quan Su" – строго веганское.

Тайвань – это рай для вегетарианцев / фото Canva

Португалия – популярна среди веганов благодаря широкому выбору веганских ресторанов на душу населения, несмотря на традиционное потребление морепродуктов.

– популярна среди веганов благодаря широкому выбору веганских ресторанов на душу населения, несмотря на традиционное потребление морепродуктов. Исландия – более 43 процентов ресторанов предлагают хотя бы одно веганское блюдо, хотя страна остается крупным потребителем мяса и продуктов животного происхождения.

– более 43 процентов ресторанов предлагают хотя бы одно веганское блюдо, хотя страна остается крупным потребителем мяса и продуктов животного происхождения. Индия – благодаря богатству кулинарных традиций многие блюда здесь естественно веганские: бобовые, овощи, зерновые и специи. Популярные блюда – Dal, Chana Masala и Aloo Gobi.

– благодаря богатству кулинарных традиций многие блюда здесь естественно веганские: бобовые, овощи, зерновые и специи. Популярные блюда – Dal, Chana Masala и Aloo Gobi. Сингапур – здесь больше всего вегетарианских ресторанов на душу населения в мире, с ярким сочетанием индийских, китайских и малайских вкусов.

Смотрите также Забудьте о Париже: известная блогерша назвала французский город, который влюбит вас с первого взгляда

Пользователи на платформе Reddit отмечают, что Великобритания и Ирландия полностью адаптированы к потребностям людей. Также в Италии тоже довольно легко, если вы едите молочные продукты. Кроме закусок на основе сыра или овощей и пасты или пиццы без мяса, в каждом ресторане будет много блюд из овощей в меню, а часто также предлагают второе блюдо на основе сыра.

Где стоит путешествовать в 2026 году?