Весна має багато своїх провісників, і одними з найяскравіших є крокуси, або шафран Гейфеля. Зазвичай вони вирізняються насиченим фіолетовим кольором, але трапляються також сині та майже білі квіти, розповідає "Карпатіум". На Закарпатті ці мальовничі рослини ще часто називають бриндушами.

Де побачити гарне цвітіння крокусів?

Крокуси в Карпатах роблять цей регіон особливо привабливим навесні. Багато туристів приїжджають сюди, щоб побачити саме їхнє цвітіння, і одним із популярних місць є дендропарк "Березинка". Шафран Гейфеля занесений до Червоної книги України, тож його охороняють дуже ретельно.

У дендропарку "Березинка" крокуси зазвичай цвітуть у середині березня, хоча точні строки можуть змінюватися залежно від погоди. Але вже на днях можна планувати поїздку у парк, адже квіти от-от будуть повністю розквітати.

Цвітіння крокусів у парку / фото yanazakatova

Коли працює парк "Березника", скільки коштує вхід та як дістатися?

Як пишуть у пості yanazakatova на платформі тредс, парк працює кожен день з 10:00 – 17:00. Але на вихідних, особливо під час цвітіння цвітів, людей може бути дуже багато.

Вхід – безкоштовний. Розташований менш ніж за 8 кілометрів від міста Мукачево на Закарпатті, тож на власному авто або на таксі сюди можна дістатися менше ніж за 20 хвилин.

Коли будуть квітнути інші квіти?