Вже зовсім скоро: коли чекати цвітіння тюльпанів і в яких містах їх найкраще побачити

Тюльпани – це перший справжній подих весни, коли земля остаточно прокидається від зимового сну. Саме тому їхній період цвітіння особливо чарівний: яскравий, короткий і по-справжньому довгоочікуваний. І варто не проґавити цей момент, адже він триває лише кілька тижнів.

Коли розквітають тюльпани?

В Україні сезон тюльпанів традиційно розпочинається у другій половині квітня й триває близько місяця. Саме в цей період квіткові локації стають популярними серед туристів, які приїжджають помилуватися різнобарвними полями. Час висаджування цибулин залежить від кліматичних умов регіону, розповідає Klub.zirka.v.ua.

Сезон цвітіння тюльпанів / фото Canva

У південних областях оптимальний період посадки триває від кінця вересня до середини або навіть кінця листопада, залежно від погодних умов. У березні в більшості регіонів України ще зберігаються зимові температури, тому раннє цвітіння можливе лише за сприятливої погоди або в умовах вигонки.

Де розташовані найкращі локації цвітіння тюльпанів?

Волинь, "Волинська Голландія"

У селі Линівка вже сьомий рік поспіль працює парк "Волинська Голландія", створений фермерським господарством "Лілі-Лайн". На площі 4 гектари висаджено понад мільйон цибулин, а колекцію щороку поповнюють десятками нових сортів. Для гостей облаштовані фотозони, працюють фудкорти, атракціони для дітей та ярмаркова зона з продажем рослин, розповідає "AgroPortal". Парк відкритий щодня.



"Волинська Голландія" / фото "Земляк"

Київщина, "Добропарк"

У селі Мотижин на Київщині окрім масштабного тюльпанового поля, тут створили ландшафтні композиції серед соснового лісу. Для відвідувачів працюють зони відпочинку, фудкорти та дитячі розваги. Парк відкритий із ранку до вечора.

Кропивницький, "DendroPark"

Представлено близько 60 сортів тюльпанів, серед яких є новинки нідерландської селекції. На території функціонують ресторани, атракціони та мінізоопарк.

Буковина, сімейна ферма "Vengreenery"

На площі близько 3 гектарів квітують тюльпани, нарциси та гіацинти. Для гостей працює кафе та облаштовані зони відпочинку.



Буковина, сімейна ферма "Vengreenery" / фото "Земляк"

Івано-Франківщина, "Долина тюльпанів"

На території висаджено понад 30 сортів весняних квітів. Квітучі галявини приваблюють сотні відвідувачів, які прагнуть зробити яскраві весняні світлини та відчути атмосферу сезону.

Коли та де починається сезон цвітіння інших квітів?