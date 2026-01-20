Не у Парижі: де народився засновник модного дому Valentino та що подивитись на його батьківщині
- Валентино Гаравані народився 1932 року в місті Вогера на півночі Італії та навчався у Парижі.
- У Вогері можна відвідати Ковбойленд, Дуомо ді Вогера, музей історії Вогери, Кастелло Вісконтео, а також численні церкви та інші визначні місця.
Всі ми знаємо легендарного засновника культового дому Valentino, але чи знаєте ви, де саме він народився? Це невелике, маловідоме місто Вогера на півночі Італії, яке зберігає свою особливу атмосферу та пропонує цікаві локації для відвідування.
Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на CNN.
Дивіться також Не у Тернополі: де народився Сергій Притула і яку туристичну візитку там варто відвідати
Де народився засновник модного дому Valentino та що цікавого побачити у цьому місті?
Валентино Гаравані – один із найвідоміших і найвпливовіших модельєрів 20 – 21 століття, легенда італійської високої моди.
Валентино народився 1932 року в місті Вогера на півночі Італії. Свою професійну освіту він здобував у Парижі, де навчався та працював у ательє високої моди. Саме французька школа сформувала його бездоганний смак, любов до класичних силуетів і увагу до деталей.
У 1959 році він заснував власний модний дім у Римі, який швидко здобув міжнародне визнання. Його ранні колекції відзначалися елегантними вечірніми сукнями, а "Valentino Red" – насичений червоний відтінок став його візитівкою. Серед його клієнток були королеви, перші леді та голлівудські зірки, включно з Джекі Кеннеді та Енн Хетеуей.
Дивіться також Не у Чернівцях: де насправді народилася Ольга Кобилянська і що там подивитися
Платформа TripAdvisor зробила список найкращих пам'яток та локацій, які варто відвідати у місті Вогера:
Ковбойленд (Cowboyland): тематичний парк у стилі Дикого Заходу з атракціонами, шоу та зонами для всієї родини.
Дуомо ді Вогера (Duomo di Voghera): головний собор міста з особливою атмосферою тиші та гармонії, прикрашений іконами й витонченими деталями інтер'єру.
Музей історії Вогери імені Джузеппе Беккарі: музей, присвячений історії міста та регіону, з археологічними й культурними експонатами.
Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana: меморіальний храм, присвячений італійській кавалерії – унікальне поєднання історії та сакральної архітектури.
Кастелло Вісконтео: середньовічний замок у центрі міста, де періодично проходять виставки та культурні події.
Civica Biblioteca Ricottiana: міська бібліотека з історичним фондом і затишною атмосферою для поціновувачів тиші та книг.
Chiesa di Santa Maria delle Grazie: старовинна церква з релігійними творами мистецтва та спокійною духовною атмосферою.
Каса Москіно (Casa Moschino): цікава архітектурна будівля, яка привертає увагу своїм стилем та історією.
Chiesa di San Sebastiano: невелика, але атмосферна церква з історичним інтер'єром.
Chiesa di San Rocco: cтаровинна церква, нещодавно відреставрована, з автентичними релігійними елементами.
Музей залізничної справи Енріко Пессіна: Невеликий, але цікавий музей, присвячений історії залізниці та транспорту регіону.
Де ще народились відомі постаті?
Ми вже розповідали, де народився Андрій Шевченко та що можна побачити на його батьківщині. Наприклад, Яготин – найближче місто до Двірківщини. Він розташований приблизно за 100 кілометрів на схід від столиці та пропонує гостям історичні музеї, релігійні споруди та культурні об'єкти.
Також дізнайтесь, де народилася Катерина Кухар. Звичайно, головне місце, де можна побачити Катерину Кухар на сцені – це Національна опера на вулиці Володимирській, 50. Її називають храмом муз та архітектурною перлиною столиці – це один з найкрасивіших і найбільших театрів країни.
Часті питання
Де народився Валентино Гаравані та як це вплинуло на його кар'єру?
Валентино Гаравані народився у 1932 році в місті Вогера на півночі Італії. Його професійна освіта, здобута у Парижі, значно вплинула на його кар'єру – французька школа сформувала його бездоганний смак, любов до класичних силуетів і увагу до деталей.
Які пам'ятки варто відвідати у місті Вогера?
У Вогері варто відвідати такі пам'ятки як тематичний парк 'Ковбойленд', головний собор 'Дуомо ді Вогера', музей історії Вогери імені Джузеппе Беккарі, меморіальний храм 'Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana', середньовічний замок 'Кастелло Вісконтео', міську бібліотеку 'Civica Biblioteca Ricottiana', а також старовинні церкви 'Chiesa di Santa Maria delle Grazie' та 'Chiesa di San Sebastiano'.
Які інші відомі постаті народились у цікавих місцях?
Андрій Шевченко народився у Двірківщині, неподалік Яготина, де можна відвідати історичні музеї та релігійні споруди. Катерина Кухар народилася у Києві, де головним місцем, пов'язаним з нею, є Національна опера – архітектурна перлина столиці.