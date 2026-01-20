Не у Парижі: де народився засновник модного дому Valentino та що подивитись на його батьківщині

Всі ми знаємо легендарного засновника культового дому Valentino, але чи знаєте ви, де саме він народився? Це невелике, маловідоме місто Вогера на півночі Італії, яке зберігає свою особливу атмосферу та пропонує цікаві локації для відвідування.

Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на CNN.

Дивіться також Не у Тернополі: де народився Сергій Притула і яку туристичну візитку там варто відвідати

Де народився засновник модного дому Valentino та що цікавого побачити у цьому місті?

Валентино Гаравані – один із найвідоміших і найвпливовіших модельєрів 20 – 21 століття, легенда італійської високої моди.

Валентино позує для портрета в Сомерсет-Хаусі в Лондоні / фото CNN

Валентино народився 1932 року в місті Вогера на півночі Італії. Свою професійну освіту він здобував у Парижі, де навчався та працював у ательє високої моди. Саме французька школа сформувала його бездоганний смак, любов до класичних силуетів і увагу до деталей.

У 1959 році він заснував власний модний дім у Римі, який швидко здобув міжнародне визнання. Його ранні колекції відзначалися елегантними вечірніми сукнями, а "Valentino Red" – насичений червоний відтінок став його візитівкою. Серед його клієнток були королеви, перші леді та голлівудські зірки, включно з Джекі Кеннеді та Енн Хетеуей.

Дивіться також Не у Чернівцях: де насправді народилася Ольга Кобилянська і що там подивитися

Платформа TripAdvisor зробила список найкращих пам'яток та локацій, які варто відвідати у місті Вогера:

Ковбойленд (Cowboyland): тематичний парк у стилі Дикого Заходу з атракціонами, шоу та зонами для всієї родини.

Дуомо ді Вогера (Duomo di Voghera): головний собор міста з особливою атмосферою тиші та гармонії, прикрашений іконами й витонченими деталями інтер'єру.

Дуомо ді Вогера (Duomo di Voghera) / фото TripAdvisor

Музей історії Вогери імені Джузеппе Беккарі: музей, присвячений історії міста та регіону, з археологічними й культурними експонатами.

Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana: меморіальний храм, присвячений італійській кавалерії – унікальне поєднання історії та сакральної архітектури.

Кастелло Вісконтео: середньовічний замок у центрі міста, де періодично проходять виставки та культурні події.

Civica Biblioteca Ricottiana: міська бібліотека з історичним фондом і затишною атмосферою для поціновувачів тиші та книг.

Chiesa di Santa Maria delle Grazie: старовинна церква з релігійними творами мистецтва та спокійною духовною атмосферою.

Каса Москіно (Casa Moschino): цікава архітектурна будівля, яка привертає увагу своїм стилем та історією.

Chiesa di San Sebastiano: невелика, але атмосферна церква з історичним інтер'єром.

Chiesa di San Rocco: cтаровинна церква, нещодавно відреставрована, з автентичними релігійними елементами.

Музей залізничної справи Енріко Пессіна: Невеликий, але цікавий музей, присвячений історії залізниці та транспорту регіону.

Де ще народились відомі постаті?