Де народився відомий актор Олександр Рудинський?

Український актор театру й кіно Олександр Рудинський родом із Миколаєва. Інтерес до сцени з'явився у нього ще в дитинстві: вже з п'ятого класу він почав займатися театральним мистецтвом.

Після завершення школи у 2014 році Рудинський вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де навчався за спеціальністю "Акторське мистецтво драматичного театру і кіно" на курсі режисера Дмитра Богомазова.



Олександр Рудинський / фото Вікіпедії

Що цікавого побачити у Миколаєві?

8 Причал

Це сучасний відкритий громадський простір у Миколаєві на березі річки, який став однією з найпопулярніших локацій міста для відпочинку, прогулянок та культурних заходів.

Музей суднобудування і флоту

Колишній штаб командувача Чорноморським флотом (1792 року). Один із найважливіших музеїв міста, присвячений історії українського суднобудування, пише "Україна Інкогніта".

Миколаївська астрономічна обсерваторія

Найстаріша обсерваторія України, збудована у 1821 році на найвищому пагорбі міста. Входить до Попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Старофлотські казарми

Два корпуси середини 19 століття – частина комплексу морського відомства, що підкреслює військово-морський характер міста.

Чоловіча гімназія 19 століття

Одна з характерних споруд імперського періоду, приклад класичної освітньої архітектури Миколаєва.

Прогулянка Флотським бульваром

Флотський бульвар – одна з наймальовничіших локацій Миколаєва. Його заклали у першій половині 19 століття, надихаючись Приморським бульваром в Одесі. Тут можна побачити старовинну гармату, пам'ятники адміралам Михайлу Фалєєву та Степану Макарову. Першого вважають одним із засновників міста.

Подорож у минуле в городищі "Дикий сад"

У Центральному районі Миколаєва розташовані залишки давнього городища кіммерійців, яке існувало приблизно у 1300 – 900 роках до нашої ери. Під час археологічних досліджень тут виявили фрагменти фортечних стін, кам'яний фундамент моста та численні вироби з каменю, кістки й бронзи, що відкривають завісу над життям стародавніх племен.

Будинок купця Кроля

Розкішний особняк кінця 19 століття вражає своєю архітектурою. Фасад будівлі виконаний в еклектичному стилі з елементами класицизму та псевдобароко. Багата ліпнина надає споруді вигляду справжнього міського палацу.

