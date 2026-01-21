Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Kanaldim.tv.
Дивіться також Не у Парижі: де народився засновник модного дому Valentino та що подивитись на його батьківщині
Де народився відомий актор Олександр Рудинський?
Український актор театру й кіно Олександр Рудинський родом із Миколаєва. Інтерес до сцени з'явився у нього ще в дитинстві: вже з п'ятого класу він почав займатися театральним мистецтвом.
Після завершення школи у 2014 році Рудинський вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де навчався за спеціальністю "Акторське мистецтво драматичного театру і кіно" на курсі режисера Дмитра Богомазова.
Олександр Рудинський / фото Вікіпедії
Що цікавого побачити у Миколаєві?
- 8 Причал
Це сучасний відкритий громадський простір у Миколаєві на березі річки, який став однією з найпопулярніших локацій міста для відпочинку, прогулянок та культурних заходів.
Як виглядає 8 причал: дивитись відео
Музей суднобудування і флоту
Колишній штаб командувача Чорноморським флотом (1792 року). Один із найважливіших музеїв міста, присвячений історії українського суднобудування, пише "Україна Інкогніта".
Миколаївська астрономічна обсерваторія
Найстаріша обсерваторія України, збудована у 1821 році на найвищому пагорбі міста. Входить до Попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Старофлотські казарми
Два корпуси середини 19 століття – частина комплексу морського відомства, що підкреслює військово-морський характер міста.
Чоловіча гімназія 19 століття
Одна з характерних споруд імперського періоду, приклад класичної освітньої архітектури Миколаєва.
- Прогулянка Флотським бульваром
Флотський бульвар – одна з наймальовничіших локацій Миколаєва. Його заклали у першій половині 19 століття, надихаючись Приморським бульваром в Одесі. Тут можна побачити старовинну гармату, пам'ятники адміралам Михайлу Фалєєву та Степану Макарову. Першого вважають одним із засновників міста.
- Подорож у минуле в городищі "Дикий сад"
У Центральному районі Миколаєва розташовані залишки давнього городища кіммерійців, яке існувало приблизно у 1300 – 900 роках до нашої ери. Під час археологічних досліджень тут виявили фрагменти фортечних стін, кам'яний фундамент моста та численні вироби з каменю, кістки й бронзи, що відкривають завісу над життям стародавніх племен.
- Будинок купця Кроля
Розкішний особняк кінця 19 століття вражає своєю архітектурою. Фасад будівлі виконаний в еклектичному стилі з елементами класицизму та псевдобароко. Багата ліпнина надає споруді вигляду справжнього міського палацу.
Де народились інші відомі постаті?
Цікаво дізнатись, де народився засновник модного дому Valentino. Більшість могли подумати за Париж, але Валентино народився 1932 року в місті Вогера на півночі Італії. Там можна відвідати Ковбойленд, Дуомо ді Вогера, музей історії Вогери, Кастелло Вісконтео, а також численні церкви та інші визначні місця.
Ми вже розповідали, де народився Андрій Шевченко та що можна побачити на його батьківщині. Наприклад, Яготин – найближче місто до Двірківщини. Він розташований приблизно за 100 кілометрів на схід від столиці та пропонує гостям історичні музеї, релігійні споруди та культурні об'єкти.
Також дізнайтесь, де народилася Катерина Кухар. Звичайно, головне місце, де можна побачити Катерину Кухар на сцені – це Національна опера на вулиці Володимирській, 50. Її називають храмом муз та архітектурною перлиною столиці – це один з найкрасивіших і найбільших театрів країни.