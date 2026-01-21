Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на Kanaldim.tv.
Где родился известный актер Александр Рудинский?
Украинский актер театра и кино Александр Рудинский родом из Николаева. Интерес к сцене появился у него еще в детстве: уже с пятого класса он начал заниматься театральным искусством.
После завершения школы в 2014 году Рудинский поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где учился по специальности "Актерское искусство драматического театра и кино" на курсе режиссера Дмитрия Богомазова.
Александр Рудинский / фото Википедии
Что интересного увидеть в Николаеве?
- 8 Причал
Это современное открытое общественное пространство в Николаеве на берегу реки, которое стало одной из самых популярных локаций города для отдыха, прогулок и культурных мероприятий.
Как выглядит 8 причал: смотреть видео
Музей судостроения и флота
Бывший штаб командующего Черноморским флотом (1792 года). Один из важнейших музеев города, посвященный истории украинского судостроения, пишет "Украина Инкогнита".
Николаевская астрономическая обсерватория
Старейшая обсерватория Украины, построена в 1821 году на самом высоком холме города. Входит в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Старофлотские казармы
Два корпуса середины 19 века – часть комплекса морского ведомства, что подчеркивает военно-морской характер города.
Мужская гимназия 19 века
Одно из характерных сооружений имперского периода, пример классической образовательной архитектуры Николаева.
- Прогулка по Флотскому бульвару
Флотский бульвар – одна из самых живописных локаций Николаева. Его заложили в первой половине 19 века, вдохновляясь Приморским бульваром в Одессе. Здесь можно увидеть старинную пушку, памятники адмиралам Михаилу Фалееву и Степану Макарову. Первого считают одним из основателей города.
- Путешествие в прошлое в городище "Дикий сад"
В Центральном районе Николаева расположены остатки древнего городища киммерийцев, которое существовало примерно в 1300 – 900 годах до нашей эры. Во время археологических исследований здесь обнаружили фрагменты крепостных стен, каменный фундамент моста и многочисленные изделия из камня, кости и бронзы, открывающие завесу над жизнью древних племен.
- Дом купца Кроля
Роскошный особняк конца 19 века поражает своей архитектурой. Фасад здания выполнен в эклектичном стиле с элементами классицизма и псевдобарокко. Богатая лепнина придает сооружению вид настоящего городского дворца.
