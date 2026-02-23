Марина Валеріївна Круть – українська співачка, бандуристка та авторка пісень, яка поєднує традиційне звучання народного інструмента із сучасною музикою, розповідається у Usap.org.ua. Вона стала відомою широкій аудиторії після участі у національних відборах на "Євробачення" та завдяки власним проєктам, що популяризують українську культуру в новому форматі. Марина народилася 21 лютого 1996 року у Хмельницькому.
Що цікавого подивитись у Хмельницьку?
Насправді цікавих місць у місті значно більше, але нижче добірка найцікавіших, про них розповіли IGotoWorld.
- Будинок з драконами
Завітайте до музичної школи імені Миколи Мозгового. Зверніть увагу на старовинні двері та знайдіть на будівлі білосніжних драконів. Це хмельницька маленька таємниця, яку обожнюють туристи.
Адреса: вулиця Проскурівська, 18.
- Кав'ярня-музей Elephant
Чи чули колись вислів "щасливий, як слон"? У кав'ярні-музеї "Elephant" можна побачити тисячі слонів одночасно. Скуштуйте смачний кедровий лате серед величезної колекції фігурок та пориньте у справжню атмосферу радості.
Адреса: вулиця Проскурівського підпілля, 75/1.
Кав'ярня-музей Elephant / фото IGotoWorld
- Цукерня Potocki
Тут гастрономічне задоволення поєднується з історією родини Потоцьких. Юзеф Миколай Потоцький, відомий мандрівник Європою та Африкою, залишив свою спадщину у цьому закладі, тому унікальний смак і емоції гарантовані.
Адреса: вулиця Грушевського, 66.
- Скульптури Миколи Мазура
У сквері імені Тараса Шевченка заховані декоративно-ігрові скульптури відомого митця. Вони точно здивують будь-якого мандрівника, а між скульптурами можна знайти плавців, китів і навіть фантастичних істот.
Адреса: сквер імені Тараса Шевченка.
Скульптури Миколи Мазура / фото Zruchno.Travel
- Хмельницький обласний художній музей
Чотири виставкові зали та затишний внутрішній дворик, але найцікавіше те, що музей перетворився на платформу для мистецьких дискусій, вечірок, квестів та подій.
Адреса: вулиця Проскурівська, 47.
- Музей історії міста Хмельницького
Експозиції охоплюють усі епохи: від трипільського одягу й лицарських обладунків до сучасних подій. Тут можна приміряти історичний одяг, посидіти у лицарському шоломі і зануритися у давню атмосферу міста.
Адреса: вулиця Проскурівська, 30.
- Хмельницький музей-студія фотомистецтва
Постійні експозиції раритетних фотоапаратів, старовинних світлин та сучасних фотопроєктів. Відвідавши музей, ви точно зміните своє сприйняття фотомистецтва.
Адреса: вулиця Проскурівська, 56.
Хмельницький музей-студія фотомистецтва / фото Вікіпедії
- Набережна Бузького водосховища
Ідеальним завершенням дня буде спостереження багряного заходу сонця над Південним Бугом. Прогулянка набережною залишить найкращі враження.
Адреса: провулок Човновий.
Набережна Бузького водосховища / фото IGotoWorld
