Марина Валеріївна Круть – українська співачка, бандуристка та авторка пісень, яка поєднує традиційне звучання народного інструмента із сучасною музикою, розповідається у Usap.org.ua. Вона стала відомою широкій аудиторії після участі у національних відборах на "Євробачення" та завдяки власним проєктам, що популяризують українську культуру в новому форматі. Марина народилася 21 лютого 1996 року у Хмельницькому.

Дивіться також Не у Римі: де народився святий Валентин і що побачити у місті, куди з'їжджаються всі закохані

Що цікавого подивитись у Хмельницьку?

Насправді цікавих місць у місті значно більше, але нижче добірка найцікавіших, про них розповіли IGotoWorld.

Будинок з драконами

Завітайте до музичної школи імені Миколи Мозгового. Зверніть увагу на старовинні двері та знайдіть на будівлі білосніжних драконів. Це хмельницька маленька таємниця, яку обожнюють туристи.

Адреса: вулиця Проскурівська, 18.

Кав'ярня-музей Elephant

Чи чули колись вислів "щасливий, як слон"? У кав'ярні-музеї "Elephant" можна побачити тисячі слонів одночасно. Скуштуйте смачний кедровий лате серед величезної колекції фігурок та пориньте у справжню атмосферу радості.

Адреса: вулиця Проскурівського підпілля, 75/1.



Кав'ярня-музей Elephant / фото IGotoWorld

Цукерня Potocki

Тут гастрономічне задоволення поєднується з історією родини Потоцьких. Юзеф Миколай Потоцький, відомий мандрівник Європою та Африкою, залишив свою спадщину у цьому закладі, тому унікальний смак і емоції гарантовані.

Адреса: вулиця Грушевського, 66.

Скульптури Миколи Мазура

У сквері імені Тараса Шевченка заховані декоративно-ігрові скульптури відомого митця. Вони точно здивують будь-якого мандрівника, а між скульптурами можна знайти плавців, китів і навіть фантастичних істот.

Адреса: сквер імені Тараса Шевченка.



Скульптури Миколи Мазура / фото Zruchno.Travel

Хмельницький обласний художній музей

Чотири виставкові зали та затишний внутрішній дворик, але найцікавіше те, що музей перетворився на платформу для мистецьких дискусій, вечірок, квестів та подій.

Адреса: вулиця Проскурівська, 47.

Музей історії міста Хмельницького

Експозиції охоплюють усі епохи: від трипільського одягу й лицарських обладунків до сучасних подій. Тут можна приміряти історичний одяг, посидіти у лицарському шоломі і зануритися у давню атмосферу міста.

Адреса: вулиця Проскурівська, 30.

Дивіться також Не у Львові: де народилася Jerry Heil і що там цікавого можна побачити

Хмельницький музей-студія фотомистецтва

Постійні експозиції раритетних фотоапаратів, старовинних світлин та сучасних фотопроєктів. Відвідавши музей, ви точно зміните своє сприйняття фотомистецтва.

Адреса: вулиця Проскурівська, 56.

Хмельницький музей-студія фотомистецтва / фото Вікіпедії

Набережна Бузького водосховища

Ідеальним завершенням дня буде спостереження багряного заходу сонця над Південним Бугом. Прогулянка набережною залишить найкращі враження.

Адреса: провулок Човновий.



Набережна Бузького водосховища / фото IGotoWorld

Де народились інші відомі постаті та що там цікавого подивитись?