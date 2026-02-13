Вже зовсім скоро світ відзначатиме День закоханих, і саме час згадати, звідки родом Святий Валентин.

Звідки родом Святий Валентин?

За історичними даними, Святий Валентин походив із міста Терні в Італії, яке в давнину називалося Інтерамна Нахарс і розташоване неподалік від Рим. Дослідники часто уточнюють: Валентин із Терні, щоб відрізнити його від інших святих із таким ім'ям, розповідає Alibaba.com.

Терні, Італія / фото Вікіпедії

Водночас Рим також пов'язують із Валентином через його мученицьку смерть і поховання, однак саме Терні вважає себе його справжнім рідним містом.

Що цікавого побачити туристу у Терні?

Каската делле Марморе

Один із найвищих штучних водоспадів Європи. Вражає масштабом і потужністю води, а зі спеціальних оглядових майданчиків відкриваються захопливі краєвиди, розповідає TripAdvisor.

Каската делле Марморе / фото TripAdvisor

Лаго ді П'єділуко

Мальовниче озеро неподалік водоспаду Марморе. Тут ви відчуєте тишу й спокій, а прогулянки набережною чи відпочинок у затінку дерев – це ідеальний варіант для класного релаксу.

Карсулае – археологічний парк

Стародавні римські руїни просто неба. Атмосферне місце з добре збереженими залишками форуму, арок і дороги, яке дозволяє буквально відчути античну історію.

Parco Chico Mendes - Il Mare di Terni

Популярний аквапарк у Терні – чудове місце для відпочинку в спекотні дні з басейнами та розвагами для всієї родини.

Базиліка Сан-Валентино

Церква, збудована на місці давнього кладовища, де, за переказами, похований Святий Валентин. Важливе паломницьке місце та символ міста.

Hydra - Museo Multimediale Cascata delle Marmore / фото TripAdvisor

Hydra - Museo Multimediale Cascata delle Marmore

Мультимедійний музей, присвячений історії та природі водоспаду Марморе. Сучасні інсталяції дуже гарно дають зрозуміти це унікальне місце.

Історичний центр Терні

Серце міста з затишними вуличками, площами та кав'ярнями. Тут можна відчути справжній італійський ритм життя та поєднання старовини з сучасністю.

