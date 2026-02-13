Вже зовсім скоро світ відзначатиме День закоханих, і саме час згадати, звідки родом Святий Валентин.
Звідки родом Святий Валентин?
За історичними даними, Святий Валентин походив із міста Терні в Італії, яке в давнину називалося Інтерамна Нахарс і розташоване неподалік від Рим. Дослідники часто уточнюють: Валентин із Терні, щоб відрізнити його від інших святих із таким ім'ям, розповідає Alibaba.com.
Терні, Італія / фото Вікіпедії
Водночас Рим також пов'язують із Валентином через його мученицьку смерть і поховання, однак саме Терні вважає себе його справжнім рідним містом.
Що цікавого побачити туристу у Терні?
- Каската делле Марморе
Один із найвищих штучних водоспадів Європи. Вражає масштабом і потужністю води, а зі спеціальних оглядових майданчиків відкриваються захопливі краєвиди, розповідає TripAdvisor.
Каската делле Марморе / фото TripAdvisor
- Лаго ді П'єділуко
Мальовниче озеро неподалік водоспаду Марморе. Тут ви відчуєте тишу й спокій, а прогулянки набережною чи відпочинок у затінку дерев – це ідеальний варіант для класного релаксу.
- Карсулае – археологічний парк
Стародавні римські руїни просто неба. Атмосферне місце з добре збереженими залишками форуму, арок і дороги, яке дозволяє буквально відчути античну історію.
- Parco Chico Mendes - Il Mare di Terni
Популярний аквапарк у Терні – чудове місце для відпочинку в спекотні дні з басейнами та розвагами для всієї родини.
- Базиліка Сан-Валентино
Церква, збудована на місці давнього кладовища, де, за переказами, похований Святий Валентин. Важливе паломницьке місце та символ міста.
Hydra - Museo Multimediale Cascata delle Marmore / фото TripAdvisor
- Hydra - Museo Multimediale Cascata delle Marmore
Мультимедійний музей, присвячений історії та природі водоспаду Марморе. Сучасні інсталяції дуже гарно дають зрозуміти це унікальне місце.
- Історичний центр Терні
Серце міста з затишними вуличками, площами та кав'ярнями. Тут можна відчути справжній італійський ритм життя та поєднання старовини з сучасністю.
