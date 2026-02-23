Марина Валерьевна Круть – украинская певица, бандуристка и автор песен, которая сочетает традиционное звучание народного инструмента с современной музыкой, рассказывается в Usap.org.ua. Она стала известной широкой аудитории после участия в национальных отборах на "Евровидение" и благодаря собственным проектам, популяризирующих украинскую культуру в новом формате. Марина родилась 21 февраля 1996 года в Хмельницком.

Что интересного посмотреть в Хмельницком?

На самом деле интересных мест в городе значительно больше, но ниже подборка самых интересных, о них рассказали IGotoWorld.

Дом с драконами

Посетите музыкальную школу имени Николая Мозгового. Обратите внимание на старинные двери и найдите на здании белоснежных драконов. Это хмельницкая маленькая тайна, которую обожают туристы.

Адрес: улица Проскуровская, 18.

Кофейня-музей Elephant

Слышали когда-то выражение "счастливый, как слон"? В кафе-музее "Elephant" можно увидеть тысячи слонов одновременно. Попробуйте вкусный кедровый латте среди огромной коллекции фигурок и окунитесь в настоящую атмосферу радости.

Адрес: улица Проскуровского подполья, 75/1.



Кофейня-музей Elephant / фото IGotoWorld

Кондитерская Potocki

Здесь гастрономическое удовольствие сочетается с историей семьи Потоцких. Юзеф Николай Потоцкий, известный путешественник по Европе и Африке, оставил свое наследие в этом заведении, поэтому уникальный вкус и эмоции гарантированы.

Адрес: улица Грушевского, 66.

Скульптуры Николая Мазура

В сквере имени Тараса Шевченко спрятаны декоративно-игровые скульптуры известного художника. Они точно удивят любого путешественника, а между скульптурами можно найти пловцов, китов и даже фантастических существ.

Адрес: сквер имени Тараса Шевченко.



Скульптуры Николая Мазура / фото Zruchno.Travel

Хмельницкий областной художественный музей

Четыре выставочных зала и уютный внутренний дворик, но самое интересное то, что музей превратился в платформу для художественных дискуссий, вечеринок, квестов и событий.

Адрес: улица Проскуровская, 47.

Музей истории города Хмельницкого

Экспозиции охватывают все эпохи: от трипольской одежды и рыцарских доспехов до современных событий. Здесь можно примерить историческую одежду, посидеть в рыцарском шлеме и окунуться в древнюю атмосферу города.

Адрес: улица Проскуровская, 30.

Хмельницкий музей-студия фотоискусства

Постоянные экспозиции раритетных фотоаппаратов, старинных фотографий и современных фотопроектов. Посетив музей, вы точно измените свое восприятие фотоискусства.

Адрес: улица Проскуровская, 56.

Хмельницкий музей-студия фотоискусства / фото Википедии

Набережная Бугского водохранилища

Идеальным завершением дня будет наблюдение багрового заката над Южным Бугом. Прогулка по набережной оставит самые лучшие впечатления.

Адрес: переулок Лодочный.



Набережная Бугского водохранилища / фото IGotoWorld

