Якщо ця тема актуальна для вас, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку гіда Guideromeua.
Де в Римі найкраще бронювати житло?
Якщо ви плануєте подорож до Рима й не можете визначитися, де зупинитися, гід радить обирати житло неподалік від лінії метро A. Вона проходить повз головні площі та фонтани міста, тому є найбільш зручним варіантом для туристів.
Якщо ж хочете трохи зекономити, можна розглянути райони ближче до кінцевих станцій Anagnina або Battistini: там готелі дешевші, але до центру ви все одно дістанетеся дуже швидко. До того ж саме на цій лінії розташована станція Termini, звідки легко сісти на потяг до інших міст або доїхати до аеропорту Fiumicino.
Це найкращі варіанти для бронювання житла у Римі: дивитись відео
Як зазначає Rome.info, якщо у вашому списку головних цілей – це базиліка Святого Петра та музеї Ватикану, найкраще шукати житло саме в районі Ватикану або Праті. Це елегантна частина міста, де є як готелі, так і затишні гостьові будинки на будь-який бюджет.
Праті розташований просто поруч із духовним серцем Риму, хоча туристи часто оминають його увагою. Достатньо лише перейти площу Різорджіменто і ви опиняєтесь у одному з найзручніших районів для проживання.
Це місце ідеально підходить для тих, хто хоче відчути себе місцевим: тут можна знайти бутіки італійських та міжнародних брендів, магазини делікатесів і чимало взуттєвих крамниць. Район має чітке міське планування початку 20 століття, тому пересуватися тут легко, без хаотичної бруківки та заплутаних вулиць
Що відвідати у Римі?
Ми вже розказували про унікальне місто під землею у Римі, про яке не знають навіть місцеві. Усередині можна побачити справжні лабіринти римських проходів та фрагменти житлових домусів імперської епохи.
Також відкрийте для себе секретний тунель у Колізеї, який шокував усіх туристів. Вважають, що він слугував підземним VIP-ходом для римських імператорів, що дозволяв їм непомітно залишати арену.