Мовиться про Tuscia Terme﻿, який від серця рекомендують місцеві гіди для релаксу. 24 Канал із посиланням на Secret Roma розповість про нього докладніше.

Про ці джерела знають лише місцеві: чому варто відпочити у Tuscia Terme?

Комплекс Tuscia Terme розташований у Вітербо – це місто та муніципалітет в італійському регіоні Лаціо. І він відомий природними басейнами з гарячою й холодною мінеральною водою, яка виходить з природних джерел.

Цікаво, що ці води з задоволенням використовували ще етруски та давні римляни, ба й нині вони дуже популярні серед місцевих. Але хто сказав, що цією казкою не можуть насолодитися туристи?

Як зазначає сайт Tuscia Terme, цей термальний парк має 5 басейнів, які живляться безпосередньо природним джерелом. При цьому навколо – рідкісне природне середовище з винятковим історичним, археологічним і культурним ґрунтом.

Дійсно, купальні у Тушії оточені італійською сільською природою, тож атмосфера тут максимально спокійна й автентична, від дзвінких співів птахів до аромату оливкових садів. Вода багата на сірку та мінерали, а ідеальна температура регулюється у природний спосіб.

Термали відкриті для гостей цілий рік, крім вівторка, коли проводять технічне очищення.

Термали відкриті для гостей цілий рік, крім вівторка, коли проводять технічне очищення.​ До слова, згадані 5 басейнів – різної температури та з різними краєвидами на стародавні долини.

А ще тут можна замовити масаж, водні процедури та відвідати сімейну ферму з дегустаціями локальних продуктів, що додає особливого затишку навіть короткому відпочинку. Особливо цінують комплекс за чистоту, уважний сервіс і можливість утекти від туристичних натовпів великого міста.

