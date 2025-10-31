Мовиться про Tuscia Terme, який від серця рекомендують місцеві гіди для релаксу. 24 Канал із посиланням на Secret Roma розповість про нього докладніше.
Про ці джерела знають лише місцеві: чому варто відпочити у Tuscia Terme?
Комплекс Tuscia Terme розташований у Вітербо – це місто та муніципалітет в італійському регіоні Лаціо. І він відомий природними басейнами з гарячою й холодною мінеральною водою, яка виходить з природних джерел.
Цікаво, що ці води з задоволенням використовували ще етруски та давні римляни, ба й нині вони дуже популярні серед місцевих. Але хто сказав, що цією казкою не можуть насолодитися туристи?
Як зазначає сайт Tuscia Terme, цей термальний парк має 5 басейнів, які живляться безпосередньо природним джерелом. При цьому навколо – рідкісне природне середовище з винятковим історичним, археологічним і культурним ґрунтом.
Дійсно, купальні у Тушії оточені італійською сільською природою, тож атмосфера тут максимально спокійна й автентична, від дзвінких співів птахів до аромату оливкових садів. Вода багата на сірку та мінерали, а ідеальна температура регулюється у природний спосіб.
Термали відкриті для гостей цілий рік, крім вівторка, коли проводять технічне очищення. До слова, згадані 5 басейнів – різної температури та з різними краєвидами на стародавні долини.
А ще тут можна замовити масаж, водні процедури та відвідати сімейну ферму з дегустаціями локальних продуктів, що додає особливого затишку навіть короткому відпочинку. Особливо цінують комплекс за чистоту, уважний сервіс і можливість утекти від туристичних натовпів великого міста.
А які ще відпочинкові магніти Риму варто відвідати?
Звісно, це Вілла Боргезе. Тут ви знайдете найбільший парк величного Риму, який поєднує галереї мистецтва, древні скульптури, озеро для прогулянок на човнах і родинний біопарк із понад 200 видами тварин.
А ще Терми Каракалли. Це руїни величезного античного відпочинкового комплексу, які зберегли унікальні мармурові зали, сауни та басейни, а сьогодні тут ще проводять концерти просто неба.