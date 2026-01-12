Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Чому село Даунхем називають "замерзлим у часі" і чим воно приваблює туристів?

Даунхем – це маленьке село в Ланкаширі, часто називають одним із найкрасивіших у Великій Британії. Його історія тісно пов'язана з родиною Ашетонів, які володіють місцевістю понад 450 років. Така довготривала опіка дозволила зберегти автентичну атмосферу: на вулицях немає сучасних антен, телефонних кабелів чи дорожньої розмітки, а будівлі виглядають так, ніби замерзли у часі.

Село Даунхем / фото Express, колаж 24 Каналу

Серед головних визначних місць села – це маєток Даунхем-Холл, який перебуває під контролем сім'ї з 1558 року, та паб Assheton Arms. Останній став справжнім серцем села: тут гості можуть насолодитися традиційною англійською кухнею, затишною атмосферою та видами на мальовничу сільську місцевість.

Даунхем також популярний серед кінематографістів: його котеджі та пейзажі часто використовуються як декорації для телевізійних постановок і фільмів. Туристи захоплюються гармонійним поєднанням історії та природи, а суворі правила щодо будівництва та оренди нерухомості допомагають зберегти цю унікальну автентичність.

Краса Даунхема зробила його популярним серед кінематографістів і телевізійних студій. Тут знімали фільм 1961 року "Свисток на вітер", а серіал BBC One "Born and Bred", події якого розгортаються у вигаданому селі Ормстон, також був відзнятий у цьому селі, зазначається ще в одній статті від Express.

Історичний шарм села приваблює численних відвідувачів у літні місяці: вони приходять досліджувати мальовничі сільські пейзажі та звивисті дороги навколо. Для гостей передбачена безкоштовна парковка та невеликий центр, до якого веде брукований провулок

