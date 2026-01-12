Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Чому село Даунхем називають "замерзлим у часі" і чим воно приваблює туристів?
Даунхем – це маленьке село в Ланкаширі, часто називають одним із найкрасивіших у Великій Британії. Його історія тісно пов'язана з родиною Ашетонів, які володіють місцевістю понад 450 років. Така довготривала опіка дозволила зберегти автентичну атмосферу: на вулицях немає сучасних антен, телефонних кабелів чи дорожньої розмітки, а будівлі виглядають так, ніби замерзли у часі.
Село Даунхем / фото Express, колаж 24 Каналу
Серед головних визначних місць села – це маєток Даунхем-Холл, який перебуває під контролем сім'ї з 1558 року, та паб Assheton Arms. Останній став справжнім серцем села: тут гості можуть насолодитися традиційною англійською кухнею, затишною атмосферою та видами на мальовничу сільську місцевість.
Даунхем також популярний серед кінематографістів: його котеджі та пейзажі часто використовуються як декорації для телевізійних постановок і фільмів. Туристи захоплюються гармонійним поєднанням історії та природи, а суворі правила щодо будівництва та оренди нерухомості допомагають зберегти цю унікальну автентичність.
Краса Даунхема зробила його популярним серед кінематографістів і телевізійних студій. Тут знімали фільм 1961 року "Свисток на вітер", а серіал BBC One "Born and Bred", події якого розгортаються у вигаданому селі Ормстон, також був відзнятий у цьому селі, зазначається ще в одній статті від Express.
Історичний шарм села приваблює численних відвідувачів у літні місяці: вони приходять досліджувати мальовничі сільські пейзажі та звивисті дороги навколо. Для гостей передбачена безкоштовна парковка та невеликий центр, до якого веде брукований провулок
Які є ще незвичайні села, які будуть цікаві туристам?
Ми вже детально розповідали про село у Великій Британії, де раніше процвітала контрабанда, а зараз воно є одним із найспокійніших місць. Мова йде про Болмер – це маленьке приморське село, яке здається замороженим у часі. Воно пропонує гостям і місцевим дивовижний контраст із туристичними гарячими точками.
Або ж, дізнайтесь про найдовше село України. Його назва Микуличин, і він датований ще 1412 роком. Упродовж століть село поглинало довколишні хутори і збільшувалося у розмірі. Населений пункт сформувався вздовж долини і дороги, тож зараз тут з усіх сторін можна споглядати вражаючі краєвиди.