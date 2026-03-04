На узбережжі одного з британських курортних селищ прихована унікальна історія. Колись цей пляж був одним із найбільш забруднених у світі, проте зараз він приваблює колекціонерів морського скла та любителів прогулянок вздовж моря, розповідає Mirror.

Як токсичний "Хімічний пляж" став раєм для шукачів скарбів у Великій Британії?

На піщаному березі можна знайти уламки вікторіанського скла, які за десятиліття перебування у воді стали гладкими й полірованими. Це місце Blast Beach у Сіхемі, колись засипане промисловими відходами.

У минулому Сіхем був індустріальним центром: тут працювали вугільні шахти, ливарні, цегельні заводи та порти. Всі відходи підприємств скидали прямо зі скель у море, тож узбережжя фактично стало звалищем, а вода від берега залишалася забрудненою.

У 90-х роках уряд запустив програму Turning the Tide, щоб очистити й відновити цей відрізок узбережжя. Відходи та будівлі прибрали, висадили нові кущі, облаштували стежки та навіть збудували гольф-поля. Вартість проєкту склала понад 10 мільйонів фунтів, і пляж перетворився на одне з найпопулярніших місць для полювання на морське скло.

Хоч тепер місце спокійне та приваблює туристів з усього світу, після сильних дощів або штормів історія пляжу нагадує про себе: калюжі іржаво-червоного кольору залишаються свідченням його токсичного минулого.

Що відомо про бункер на пляжі?

Окрім знаменитого морського скла, можна знайти залишки оборонної споруди часів Другої світової війни, а саме бетонного бункера Vickers, збудованого близько 1941 року для захисту від можливого вторгнення, розповідається у пості len_scapp_uk.

Як виглядає бетонний бункер / інстаграм len_scapp_uk

Відвідувачі, які припаркують авто на Nose's Point, можуть прогулятися краєм скель і спуститися по кам'яних сходах до берега, щоб побачити його на власні очі. Бетонні укріплення отримали прізвисько "pillbox" через характерну форму: круглі або шестикутні конструкції нагадували маленькі коробочки для ліків, які були популярні на початку 20 століття.

Коли ми бачимо океан, ми розуміємо, що ми вдома. Ми в безпеці,

– так казали воїни тих часів.

