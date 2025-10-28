Ми підготували корисну підбірку, у якій розповімо про цікаві музеї Лондона, які можна відвідати абсолютно безкоштовно. Нам у цьому допоміг експерт з подорожей Russogioacchino, тож деталі нижче від 24 Канала.

Які музеї у Лондоні можна відвідати безкоштовно?

1. Natural History Museum

Славиться своїми динозаврами та вражаючим залом Хінтце. Тут можна побачити не тільки скелети динозаврів, а й унікальні метеорити та інтерактивні експонати про еволюцію життя на Землі.

Які музеї Лондона є безкоштовними: дивитись відео

2. The National Gallery

Вражає шедеврами від Ван Гога до Да Вінчі на Трафальгарській площі. Унікальна колекція містить більше ніж 2 тисячі картин, включно з легендарними портретами та релігійними полотнами.

3. Sir John Soane's Museum

Справжня скарбниця мистецтва, старожитностей і дивовижних курйозів. Це будинок-музей знаменитого архітектора, де кожен предмет зібраний зі смаком та історичною цінністю.

Sir John Soane's Museum / фото Celia Rogge

4. V&A East Storehouse

Дає закулісний погляд на величезну колекцію Музею Вікторії та Альберта в Східному Лондоні. Тут можна побачити незвичайні дизайнерські зразки, тканини та модні експонати, які зазвичай не виставляють для публіки.

5. Tate Modern

Сучасне мистецтво у колишній електростанції. Унікальність музею в тому, що тут можна побачити масштабні інсталяції та експериментальні проекти від світових художників.

Tate Modern / фото ZimaMagazine

6. The British Museum

Має Росеттський камінь, скульптури Парфенону та багато інших унікальних експонатів з усього світу. Це один із найбільш відомих музеїв світу, де можна відстежити історію цивілізацій.

7. Bank of England Museum

Розповідає про гроші, золото та Центральний банк Великої Британії. Тут унікальна можливість дізнатися, як створюються банкноти і які секрети зберігає золотовалютний запас країни.

Bank of England Museum / фото OpenHouseFestival

8. The Wallace Collection

Мистецтво 18 століття, меблі та знаменита "Рожева кімната". Особливість музею – приватна колекція, яка зберегла атмосферу епохи та вражає своєю розкішшю.

9. Victoria and Albert Museum

Декоративне мистецтво, мода та дизайн з усього світу. Унікальний тим, що тут можна простежити історію стилю та модних тенденцій від середньовіччя до сучасності, а також побачити рідкісні костюми та прикраси.

Як правильно планувати візит до музею?

Як пише Medium, варто виділити для себе основні три правила:

Крок 1: Визначте свій фокус

Великі музеї можуть втомлювати: мозок засвоює багато нової інформації одразу. Виберіть 3 – 5 виставок, які вас цікавлять, щоб уникнути перевантаження. Наприклад, у Метрополітен-музеї можна зосередитися на єгипетському мистецтві, Американському крилі та тимчасових експозиціях.

Крок 2: Дозвольте випадковість

Музеї дають шанс відкрити нових фаворитів: несподівані художники, стилі чи твори мистецтва. Виділіть 5 об'єктів у галереї, на які варто звернути увагу, і досліджуйте їх уважно.

Крок 3: Знайте межі

Не намагайтеся побачити все – це неможливо, особливо у великих музеях. Відвідування 1 – 3 години часто достатньо. Якщо втомилися, зробіть перерву на каву, воду або просто закінчіть екскурсію.

Які музеї варто відвідати?