back button
укррус
Travel Цікаві місця України Тільки до кінця лютого: в які музеї Києва можна потрапити абсолютно безкоштовно
view count
time for reading5 хв

Тільки до кінця лютого: в які музеї Києва можна потрапити абсолютно безкоштовно

Мілена Бордакова
Основні тези
  • У лютому 2026 року кілька київських музеїв надають можливість безкоштовного відвідування в різні дні тижня, зокрема Музей Марії Заньковецької, Національний музей історії України та Музей сучасного мистецтва України.
  • Перед відвідуванням музеїв важливо дотримуватися певних правил, таких як заборона на вживання їжі та напоїв, дотримання тиші та повага до експонатів без їх торкання.
В які музеї Києва можна потрапити у лютому абсолютно безкоштовно
В які музеї Києва можна потрапити у лютому абсолютно безкоштовно / Колаж 24 Каналу

У лютому кияни та гості столиці матимуть чудову нагоду відвідати безліч цікавих музеїв абсолютно безкоштовно, тож варто вже зараз спланувати свій культурний маршрут і включити ці візити до свого графіка.

У другій половині лютого кияни та туристи можуть цікаво провести час у музеях і навіть потрапити на виставки безкоштовно, розповідається в інстаграмі Oksana.puryk.

Дивіться також Мало хто знає, що на Київському морі є маяк: він – візитівка Вишгорода

Які музеї Києва можна відвідати абсолютно безкоштовно у лютому 2026 року?

  • 22.02 Неділя: Музей Марії Заньковецької, Музей Максима Рильського, Музей Павла Тичини;
  • 23.02 Понеділок: Меморіальний музей-квартира Віктора Степановича Косенка, Музей театрального, музичного та кіномистецтва України;
  • 24.02 Вівторок: Національний музей історії України у Другій світовій війні;

Про безкоштовні музеї / інстаграм oksana.puryk

  • 25.02 Середа: Національний музей літератури України, Національний музей історії України, Скарбниця музею історії України;
  • 26.02 Четвер: Музей історії Києва, Музей Михайла Грушевського, Садиба на Кудрявці, Музей Михайла Булгакова, Музей Шолом-Алейхема, Музей української діаспори, Музей шістдесятництва, Музей окупації Києва, Національний музей Тараса Шевченка, Будинок-музей Тараса Шевченка, Музей Хата на Пріорці;
  • 27.02 П'ятниця: Музей Гетьманства, Музей Івана Гончара, Київська фортеця;

Дивіться також Біля Києва зараз можна побачити справжню Антарктиду: де шукати цю вау-локацію

На постійній основі безкоштовно працюють Політехнічний музей імені Бориса Патона та Музей сучасного мистецтва України.

Зверніть увагу, що більшість експонатів убезпечені, у музеях знаходяться копії та / або проводяться виставкові проєкти. Перед відвідуванням обов'язково уточнюйте детальну інформацію в обраному закладі.

Які правила варто пам'ятати перед відвідуванням?

  • Щоб зберегти експонати та історичні інтер'єри, забороняється приносити та споживати їжу і напої в залах музею.

  • Не торкайтеся експонатів, рамок, підставок, етикеток або скла, якщо інше не зазначено спеціальними позначками, розповідає "Музей Ханенків".

  • Під час фотографування не використовуйте спалах або палички для селфі.

  • Не блокуйте проходи та вхідні двері і не заважайте іншим відвідувачам.

  • Уникайте бігу, стрибків і гучних криків – поважайте спокій інших та цілісність експонатів.

  • Верхній одяг залишайте в гардеробі перед входом до залів.

  • Великі сумки, рюкзаки, парасольки, велосипеди, скутери або роликові ковзани також слід залишити в гардеробі. Дозволено приносити коляски та інвалідні візки.

  • Відвідування музею з тваринами, крім сертифікованих службових, заборонено. Забороняється носити або використовувати холодну та вогнепальну зброю, а також курити на території музею.

Які є незвичайні музеї, які варті уваги туристів?

  • Ми вже розповідали про унікальний музей Другої світової війни у Гданську. Виставка побудована на трьох рівнях, з акцентом на цивільні жертви, польську перспективу війни та універсальне повідомлення про значущість досвіду війни сьогодні.

  • Також цікаво відвідати музей ретро-автомобілей у Львові. Музей розташований у селі Сокільники та працює з середи по неділю, надаючи екскурсії кожні півтори години; квитки коштують від 250 до 500 гривень.