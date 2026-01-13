На тікток-сторінці @kyiv_love_live показали захопливе відео, кадри з якого нагадують документальний фільм про південний полюс. Детальніше розповідає 24 Канал.

Що це за локація, яка вражає з першого погляду?

Що ж, не будемо більше тягнути кота за хвоста і розкриємо всі карти – це Київське водосховище. Вода у ньому через сильні морози замерзла, а все довкола покрилося товстим шаром пухкого снігу. Тут здається, наче опинився на іншому кінці нашої планети або у зимовій казці.

Як зауважила авторка відео, ця локація виглядає "просто вау". Тут можна безкоштовно покататися на ковзанках, зліпити сніговика і просто погуляти серед безмежного білого поля. Щоправда, одягатися варто дуже тепло і краще взяти з собою гарячий чай у термосі, щоб зігрітися, якщо стане холодно.

Зауважимо, що знайти цю локацію можна за точкою на Google картах "Відпочинок на березі київського моря". Розташована вона у селі Лютіж.

Біля Києва можна побачити справжню Антарктиду: дивіться відео

Радимо поспішити відвідати цю локацію, поки лід і сніг не розтопилися. Щоправда, за даними Укргідрометцентру це станеться ще зовсім не скоро. До кінця тижня у Києві і далі пануватимуть сильні морози. Стовпчики термометрів не підіймуться вище за -10 градусів.

Куди ще варто поїхати в Україні поки тривають морози і сніги?