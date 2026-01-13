На тікток-сторінці @kyiv_love_live показали захопливе відео, кадри з якого нагадують документальний фільм про південний полюс. Детальніше розповідає 24 Канал.
Що це за локація, яка вражає з першого погляду?
Що ж, не будемо більше тягнути кота за хвоста і розкриємо всі карти – це Київське водосховище. Вода у ньому через сильні морози замерзла, а все довкола покрилося товстим шаром пухкого снігу. Тут здається, наче опинився на іншому кінці нашої планети або у зимовій казці.
Як зауважила авторка відео, ця локація виглядає "просто вау". Тут можна безкоштовно покататися на ковзанках, зліпити сніговика і просто погуляти серед безмежного білого поля. Щоправда, одягатися варто дуже тепло і краще взяти з собою гарячий чай у термосі, щоб зігрітися, якщо стане холодно.
Зауважимо, що знайти цю локацію можна за точкою на Google картах "Відпочинок на березі київського моря". Розташована вона у селі Лютіж.
Біля Києва можна побачити справжню Антарктиду: дивіться відео
Радимо поспішити відвідати цю локацію, поки лід і сніг не розтопилися. Щоправда, за даними Укргідрометцентру це станеться ще зовсім не скоро. До кінця тижня у Києві і далі пануватимуть сильні морози. Стовпчики термометрів не підіймуться вище за -10 градусів.
Куди ще варто поїхати в Україні поки тривають морози і сніги?
Поки в Україні триває справжня зима, варто спланувати катання на лижах чи сноуборді на одному з курортів. Наприклад, нещодавно про відкриття лижного сезону оголосив гірськолижний курорт "Красія" на Закарпатті. Саме тут є найдовший в Україні спуск, довжина якого становить понад 3,5 кілометра.
У Буковелі зараз традиційні черги до витягів, а денний скіпас коштує 2 050 гривень.
