4 мин

Только до конца февраля: в какие музеи Киева можно попасть совершенно бесплатно

Милена Бордакова
В какие музеи Киева можно попасть в феврале совершенно бесплатно
В какие музеи Киева можно попасть в феврале совершенно бесплатно / Коллаж 24 Канала

В феврале киевляне и гости столицы будут иметь прекрасную возможность посетить множество интересных музеев совершенно бесплатно, поэтому стоит уже сейчас спланировать свой культурный маршрут и включить эти визиты в свой график.

Во второй половине февраля киевляне и туристы могут интересно провести время в музеях и даже попасть на выставки бесплатно, рассказывается в инстаграме Oksana.puryk.

Какие музеи Киева можно посетить совершенно бесплатно в феврале 2026 года?

  • 22.02 Воскресенье: Музей Марии Заньковецкой, Музей Максима Рыльского, Музей Павла Тычины;
  • 23.02 Понедельник: Мемориальный музей-квартира Виктора Степановича Косенко, Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины;
  • 24.02 Вторник: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;

О бесплатных музеях / инстаграм oksana.puryk

  • 25.02 Среда: Национальный музей литературы Украины, Национальный музей истории Украины, Сокровищница музея истории Украины;
  • 26.02 Четверг: Музей истории Киева, Музей Михаила Грушевского, Усадьба на Кудрявке, Музей Михаила Булгакова, Музей Шолом-Алейхема, Музей украинской диаспоры, Музей шестидесятничества, Музей оккупации Киева, Национальный музей Тараса Шевченко, Дом-музей Тараса Шевченко, Музей Хата на Приорке;
  • 27.02 Пятница: Музей Гетманства, Музей Ивана Гончара, Киевская крепость;

На постоянной основе бесплатно работают Политехнический музей имени Бориса Патона и Музей современного искусства Украины.

Обратите внимание, что большинство экспонатов обезопасены, в музеях находятся копии и / или проводятся выставочные проекты. Перед посещением обязательно уточняйте подробную информацию в выбранном заведении.

Какие правила стоит помнить перед посещением?

  • Чтобы сохранить экспонаты и исторические интерьеры, запрещается приносить и потреблять еду и напитки в залах музея.
  • Не прикасайтесь к экспонатам, рамок, подставок, этикеток или стекла, если иное не указано специальными пометками, рассказывает "Музей Ханенко".
  • Во время фотографирования не используйте вспышку или палочки для селфи.
  • Не блокируйте проходы и входные двери и не мешайте другим посетителям.
  • Избегайте бега, прыжков и громких криков – уважайте покой других и целостность экспонатов.
  • Верхнюю одежду оставляйте в гардеробе перед входом в залы.
  • Большие сумки, рюкзаки, зонтики, велосипеды, скутеры или роликовые коньки также следует оставить в гардеробе. Разрешено приносить коляски и инвалидные коляски.
  • Посещение музея с животными, кроме сертифицированных служебных, запрещено. Запрещается носить или использовать холодное и огнестрельное оружие, а также курить на территории музея.

Какие есть необычные музеи, которые достойны внимания туристов?

