Без обмежень: Україна та Мальта домовилися про регулярне авіасполучення

4 жовтня 2021 , 12:59
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Джерело:

пресслужба Мінінфраструктури України

Україна та Мальта скасували обмеження щодо регулярного авіасполучення. Тепер між країнами можуть відновити польоти за будь-якими напрямками.

Також угода передбачає встановлення необмеженої кількості рейсів. Про взаємне зняття обмежень домовилися Міністерство інфраструктури України та Міністерство транспорту Республіки Мальта.

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Угода передбачає зняття обмежень щодо:

  • кількості призначених авіапідприємств;
  • пунктів відправлення / призначення на територіях обох країн;
  • встановлення необмеженої кількості рейсів під час здійснення регулярного авіасполучення.

Очікується, що домовленість сприятиме збільшенню кількості авіарейсів між двома державами, а також позитивно вплине на вартість авіаквитків.

Зверніть увагу! Наразі жодна авіакомпанія не здійснює регулярних прямих рейсів з України на Мальту, однак, з 2 листопада Ryanair планує запустити прямі перельоти з Києва.  Вартість квитків – 33 євро в один бік.

У Мінінфраструктури нагадали, що в жовтні Україна і ЄС планують підписати угоду про спільний авіаційний простір (САП). Це дозволить Україні повноцінно увійти в єдиний авіаційний простір Євросоюзу. Крім того, результатом стане розширення географії польотів та здешевлення авіаквитків.

Умови в'їзду на Мальту

Нові правила діють з 23 вересня. Приїжджати на острів без карантину і тестів зможуть ті, хто вже отримав сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Схвалені препарати:

  • AstraZeneca;
  • Pfizer / BioNTech;
  • Moderna;
  • Johnson & Johnson;
  • Janssen.

З моменту отримання повного курсу щеплень має пройти щонайменше 2 тижні. У списку є держави з усіх континентів та усі країни ЄС.

Невакциновані або неповністю вакциновані українці зможуть в'їхати за умови:

  • надання негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до моменту перетину кордону; 
  • заповненої і видрукованої онлайн-форми санітарного контролю Passenger Locator Form;
  • проходження 14-денного карантину власним коштом.
За даними Worldometer, станом на 4 жовтня на Мальті виявлено 37 197 випадків зараження на коронавірус, з них 459 летальних.

Зауважимо, раніше Мальта ввела візи для "цифрових кочівників" з усіх країн світу – їх видаватимуть на рік, згодом можна буде навіть подовжити.

Автор: Марта Касіянчук