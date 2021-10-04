Без обмежень: Україна та Мальта домовилися про регулярне авіасполучення

Також угода передбачає встановлення необмеженої кількості рейсів. Про взаємне зняття обмежень домовилися Міністерство інфраструктури України та Міністерство транспорту Республіки Мальта.

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Очікується, що домовленість сприятиме збільшенню кількості авіарейсів між двома державами, а також позитивно вплине на вартість авіаквитків.

У Мінінфраструктури нагадали, що в жовтні Україна і ЄС планують підписати угоду про спільний авіаційний простір (САП). Це дозволить Україні повноцінно увійти в єдиний авіаційний простір Євросоюзу. Крім того, результатом стане розширення географії польотів та здешевлення авіаквитків.

Умови в'їзду на Мальту

Нові правила діють з 23 вересня. Приїжджати на острів без карантину і тестів зможуть ті, хто вже отримав сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Схвалені препарати:

AstraZeneca;

Pfizer / BioNTech;

Moderna;

Johnson & Johnson;

Janssen.

З моменту отримання повного курсу щеплень має пройти щонайменше 2 тижні. У списку є держави з усіх континентів та усі країни ЄС.

Невакциновані або неповністю вакциновані українці зможуть в'їхати за умови:

надання негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до моменту перетину кордону;

заповненої і видрукованої онлайн-форми санітарного контролю Passenger Locator Form;

проходження 14-денного карантину власним коштом.

За даними Worldometer , станом на 4 жовтня на Мальті виявлено 37 197 випадків зараження на коронавірус, з них 459 летальних.

Зауважимо, раніше Мальта ввела візи для "цифрових кочівників" з усіх країн світу – їх видаватимуть на рік, згодом можна буде навіть подовжити.