Без обмежень: Україна та Мальта домовилися про регулярне авіасполучення
Джерело:пресслужба Мінінфраструктури України
Україна та Мальта скасували обмеження щодо регулярного авіасполучення. Тепер між країнами можуть відновити польоти за будь-якими напрямками.
Також угода передбачає встановлення необмеженої кількості рейсів. Про взаємне зняття обмежень домовилися Міністерство інфраструктури України та Міністерство транспорту Республіки Мальта.
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Угода передбачає зняття обмежень щодо:
- кількості призначених авіапідприємств;
- пунктів відправлення / призначення на територіях обох країн;
- встановлення необмеженої кількості рейсів під час здійснення регулярного авіасполучення.
Очікується, що домовленість сприятиме збільшенню кількості авіарейсів між двома державами, а також позитивно вплине на вартість авіаквитків.
Зверніть увагу! Наразі жодна авіакомпанія не здійснює регулярних прямих рейсів з України на Мальту, однак, з 2 листопада Ryanair планує запустити прямі перельоти з Києва. Вартість квитків – 33 євро в один бік.
У Мінінфраструктури нагадали, що в жовтні Україна і ЄС планують підписати угоду про спільний авіаційний простір (САП). Це дозволить Україні повноцінно увійти в єдиний авіаційний простір Євросоюзу. Крім того, результатом стане розширення географії польотів та здешевлення авіаквитків.
Умови в'їзду на Мальту
Нові правила діють з 23 вересня. Приїжджати на острів без карантину і тестів зможуть ті, хто вже отримав сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Схвалені препарати:
- AstraZeneca;
- Pfizer / BioNTech;
- Moderna;
- Johnson & Johnson;
- Janssen.
З моменту отримання повного курсу щеплень має пройти щонайменше 2 тижні. У списку є держави з усіх континентів та усі країни ЄС.
Невакциновані або неповністю вакциновані українці зможуть в'їхати за умови:
- надання негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше ніж за 72 години до моменту перетину кордону;
- заповненої і видрукованої онлайн-форми санітарного контролю Passenger Locator Form;
- проходження 14-денного карантину власним коштом.
Зауважимо, раніше Мальта ввела візи для "цифрових кочівників" з усіх країн світу – їх видаватимуть на рік, згодом можна буде навіть подовжити.