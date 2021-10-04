Також угода передбачає встановлення необмеженої кількості рейсів. Про взаємне зняття обмежень домовилися Міністерство інфраструктури України та Міністерство транспорту Республіки Мальта.

Читайте також Найкращі авіакомпанії 2021 року: Skytrax оприлюднила "повітряний" рейтинг

Угода передбачає зняття обмежень щодо:

  • кількості призначених авіапідприємств;
  • пунктів відправлення / призначення на територіях обох країн;
  • встановлення необмеженої кількості рейсів під час здійснення регулярного авіасполучення.

Очікується, що домовленість сприятиме збільшенню кількості авіарейсів між двома державами, а також позитивно вплине на вартість авіаквитків.