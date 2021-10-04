Також угода передбачає встановлення необмеженої кількості рейсів. Про взаємне зняття обмежень домовилися Міністерство інфраструктури України та Міністерство транспорту Республіки Мальта.
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Угода передбачає зняття обмежень щодо:
- кількості призначених авіапідприємств;
- пунктів відправлення / призначення на територіях обох країн;
- встановлення необмеженої кількості рейсів під час здійснення регулярного авіасполучення.
Очікується, що домовленість сприятиме збільшенню кількості авіарейсів між двома державами, а також позитивно вплине на вартість авіаквитків.