Проте підходять не всі вакцини. Дозволять лише з тим, що схвалило Європейське агентство з лікарських засобів.
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Мальта оновила умови в'їзду
Нові правила діють з 23 вересня. Приїжджати на острів без карантину і тестів зможуть ті, хто вже отримав сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Схвалені перепрати:
- AstraZeneca,
- Pfizer / BioNTech,
- Moderna,
- Johnson & Johnson,
- Janssen.
З моменту отримання повного курсу щеплень має пройти щонайменше 2 тижні. У списку є держави з усіх континентів та усі країни ЄС.
Зараз на Мальті реєструють до 50 нових випадків COVID-19. Такі показники триматися майже два місяці, тому уряд прийняв рішення про відкриття кордонів для туристів.