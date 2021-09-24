Проте підходять не всі вакцини. Дозволять лише з тим, що схвалило Європейське агентство з лікарських засобів.

Актуально З "зеленого" COVID-списку ЄС виключили дві країни: чи лишилася в переліку Україна

Мальта оновила умови в'їзду

Нові правила діють з 23 вересня. Приїжджати на острів без карантину і тестів зможуть ті, хто вже отримав сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Схвалені перепрати:

AstraZeneca,

Pfizer / BioNTech,

Moderna,

Johnson & Johnson,

Janssen.

З моменту отримання повного курсу щеплень має пройти щонайменше 2 тижні. У списку є держави з усіх континентів та усі країни ЄС.

Зараз на Мальті реєструють до 50 нових випадків COVID-19. Такі показники триматися майже два місяці, тому уряд прийняв рішення про відкриття кордонів для туристів.