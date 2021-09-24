Однако подходят не все вакцины. Позволят лишь с теми, что одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам.
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Мальта обновила условия въезда
Новые правила действуют с 23 сентября. Приезжать на остров без карантина и тестов смогут те, кто уже получил сертификат о вакцинации от COVID-19. Одобренные перестирать:
- AstraZeneca,
- Pfizer / BioNTech,
- Moderna,
- Johnson & Johnson,
- Janssen.
С момента получения полного курса прививок должно пройти не менее 2 недели. В списке есть государства со всех континентов и все страны ЕС.
Сейчас на Мальте регистрируют до 50 новых случаев COVID-19. Такие показатели держаться почти два месяца, поэтому правительство приняло решение об открытии границ для туристов.