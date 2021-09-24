Наразі Україна лишається в зеленому списку. Громадяни нашої держави можуть в'їжджати на територію ЄС за умови виконання епідеміологічних вимог конкретної країни.
Актуально Знову обмежать подорожі: коли Україну виключать із "зеленого" списку ЄС
Баланс у переліку
З рекомендаційного переліку виключили Молдову, Боснію та Герцеговину. Рада ЄС рекомендує туристам з цих країн тимчасово обмежити в'їзд на несуттєві поїздки. Натомість додали 3 держави – Чилі, Кувейт та Руанду.
Зелений рекомендаційний список наразі виглядає так:
- Австралія
- Канада
- Чилі
- Йорданія
- Кувейт
- Нова Зеландія
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Сінгапур
- Південна Корея
- Україна
- Уругвай
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Через два тижні "зелений" список країн знову переглянуть.