Сейчас Украина остается в зеленом списке. Граждане нашего государства могут въезжать на территорию ЕС при условии выполнения эпидемиологических требований конкретной страны.

Актуально Опять ограничат путешествия: когда Украину исключат с "зеленого" списка ЕС

Баланс в перечне

С рекомендательного перечня исключили Молдову, Боснию и Герцеговину. Совет ЕС рекомендует туристам из этих стран временно ограничить въезд на несущественные поездки. Зато добавили 3 государства - Чили, Кувейт и Руанду.

Зеленый рекомендательный список пока выглядит так:

Австралия

Канада

Чили

Иордания

Кувейт

Новая Зеландия

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности

Через две недели «зеленый» список стран снова пересмотрят.