Прежде всего, следует понимать, что среди стран Шенгенской зоны нет единого общего решения или механизма въезда иностранцев. Вероятно, полностью границы не закроют, но гарантировать это никто не может.

К слову В Вене заработают новые правила карантина: что следует знать туристам

Будет ли "ковидный занавес" для туристов

Евросоюз позволит украинцам свободные путешествия по безвизу и коронавирусных ограничений примерно еще на 2 недели. Многие соседние страны уже исключили из-за вспышки COVID-19. Сейчас Украина уже не соответствует критериям "зеленого" списка. Но благодаря задержке статистики и низкому уровню тестирования граждане могут свободно путешествовать по Европе.

В случае исключения Украины возможны 3 сценария для туристов.

Первый – отдельные страны оставят ситуацию без изменений и позволят туристам приезжать почти без ограничений. Это в основном курорты – Греция, Хорватия, Венгрия, Словения. Эти страны, которые продолжают пускать с простым ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении.

Второй вариант развития базируется на путешествиях только вакцинированных туристов. Однако не всем привитым Украинской это облегчит жизнь, потому что, например, китайскую вакцину SinoVac так и не признал Европейский регулятор.

Третий, наименее оптимистичный – страны выборочно закроют границы для всех путешественников, как это было до лета 2021 года. Также в ЕС есть страны, которые сейчас позволяют въезд вакцинированным украинцам, но могут изменить эту норму в любой момент.