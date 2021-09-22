Вторым важным моментом является то, что маски придется носить во всех общественных местах. Об этом сообщил мэр Вены Михаэль Людвиг.

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Ограничения в Вене

Новые правила карантина начнут действовать в Вене с 1 октября. Предварительно ограничения продлятся месяц и будут касаться лиц старше 12 лет. Покупатели всех магазинов обязаны носить защитные маски типа FFP2. Сотрудникам разрешено заменить их на тканевые средства личной защиты.

Ограничения включают правило 2-G для поздних вечерних заведений общественного питания и собраний более 500 человек (в помещении и на улице). Это означает, что доступ будет разрешен только вакцинированным лицам или людям, которые переболели COVID-19.

Для сотрудников ночных заведений при этом будет действовать правило 2.5 G - вакцинация, выздоровление или отрицательный ПЦР-тест. То есть тест на антиген уже не будет работать, как доказательство и допуск к работе.

Условия въезда в Австрию

Вакцинированы туристы могут пересекать границу без регистрации и карантина. С момента полного курса прививок (признаны препараты – BioNtech / Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac) должно пройти не менее 14 дней. Сертификат, подтверждающий это должно быть на английском или немецком языке.

Въехать можно и с ПЦР-тестом или справкой о выздоровлении. Однако придется проходить 10-дневную самоизоляцию и регистрировать путешествие на правительственном сайте. Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/. Карантин можно сократить, если пройти повторное тестирование не ранее, чем на 5 день после пересечения границы.