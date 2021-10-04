Также соглашение предусматривает установление неограниченного количества рейсов. О взаимном снятии ограничений договорились Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Республики Мальта.

Читайте также Лучшие авиакомпании 2021 года: Skytrax обнародовала "воздушный" рейтинг

Соглашение предусматривает снятие ограничений насчет:

  • количества назначенных авиапредприятий;
  • пунктов отправления / назначения на территориях обеих стран;
  • установление неограниченного количества рейсов при осуществлении регулярного авиасообщения.

Ожидается, что договоренность будет способствовать увеличению количества авиарейсов между двумя государствами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов.