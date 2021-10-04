Также соглашение предусматривает установление неограниченного количества рейсов. О взаимном снятии ограничений договорились Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Республики Мальта.
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Лучшие авиакомпании 2021 года: Skytrax обнародовала "воздушный" рейтинг Соглашение предусматривает снятие ограничений насчет: количества назначенных авиапредприятий; пунктов отправления / назначения на территориях обеих стран; установление неограниченного количества рейсов при осуществлении регулярного авиасообщения.
Ожидается, что договоренность будет способствовать увеличению количества авиарейсов между двумя государствами, а также положительно повлияет на стоимость авиабилетов.
Обратите внимание! Пока ни одна авиакомпания не осуществляет регулярных прямых рейсов из Украины на Мальту, однако, со 2 ноября Ryanair планирует запустить прямые перелеты из Киева. Стоимость билетов – 33 евро в одну сторону.
В Мининфраструктуры напомнили, что в октябре Украина и ЕС
планируют подписать соглашение о совместном авиационном пространстве (САП). Это позволит Украине полноценно войти в единое авиационное пространство Евросоюза. Кроме того, результатом станет расширение географии полетов и удешевления авиабилетов. Условия въезда на Мальту
Новые правила
действуют с 23 сентября. Приезжать на остров без карантина и тестов смогут те, кто уже получил сертификат о вакцинации от COVID-19. Одобренные препараты: AstraZeneca; Pfizer / BioNTech; Moderna; Johnson & Johnson; Janssen.
С момента получения полного курса прививок должно пройти не менее 2 недели. В списке есть государства со всех континентов и все страны ЕС.
Невакцинированные или не полностью вакцинированы украинцы смогут въехать при: предоставление негативного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до момента пересечения границы; заполненной и напечатаной онлайн-формы санитарного контроля Passenger Locator Form; прохождения 14-дневного карантина за свой счет. По данным Worldometer, по состоянию на 4 октября на Мальте обнаружено 37 197 случаев заражения коронавирусом, из них 459 летальных.
Отметим, ранее Мальта ввела визы для "цифровых кочевников" из всех стран мира – их будут выдавать на год, впоследствии можно будет даже продлить.