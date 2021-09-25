Визу выдавать в год. Впоследствии ее можно будет даже продлить.

К слову Вьетнам отложил открытие своего курортного острова для иностранных туристов

Требования для получения визы на Мальте

Мальта возобновила выдачу виз "цифровым кочевникам". Чтобы податься на визу, кандидаты должны доказать, что они могут работать удаленно. То есть при подаче документов нужно предоставить трудовой договор с иностранной компанией или подтверждения наличия собственной зарубежной фирмы.

Кроме того, обязательно:

получать не менее 2700 евро в месяц;

иметь страховку;

договор аренды жилья на весь срок пребывания.

Отправить заявку можно онлайн. Для этого надо заполнить форму на сайте.

Обратите внимание! Мальта открыла границы для граждан 88 стран мира, среди которых Украина. Чтобы попасть на курорт надо иметь сертификат о вакцинации. С момента получения полного курса прививок должно пройти не менее 14 дней.