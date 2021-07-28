Через коронавирус прямое авиасообщение было приостановлено. Новый регулярный рейс позволит открыть для себя эту страну.

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Рейс из Борисполя на Мальту: детали

Авиасообщение будет выполняться 2 раза в неделю: по вторникам и субботам. С Мальты рейс будет вылетать в 15:10, а из Киева в 20:00.

Стоимость билетов сейчас составляет 33 евро в одну сторону, без учета стоимости багажа. Ручная кладь может иметь габариты в 40х25х20 см без ограничения по весу.



Цены на рейс Киев - Мальта / Скриншот сайта авиаперевозчика

Обратите внимание! Состоянием на 28 июля Мальта закрыта для украинских туристов. Подробнее тут.

Перевозчиком выступит дочерняя компания известного лоукостера – Malta Air. Компанию создали в 2018 году, но из-за пандемии в 2020 году полеты приостановили. Флот на Мальте будет состоять из 10 авиалайнеров и позволит создать 350 новых рабочих мест.

Стоит также отметить, что кроме Киева, Ryanair открыл продажу билетов на новые направления с Мальты в Милан, Пафос, Лурд, Бухарест, Варшаву, Эйндховен, Таллин и Загреб.