Через коронавірус пряме авіасполучення було призупинене. Новий регулярний рейс надасть можливість відкрити для себе цю країну.

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Рейс з Борисполя до Мальти: деталі

Авіасполучення буде виконуватися 2 рази на тиждень: щовівторка та щосуботи. З Мальти рейс вилітатиме о 15:10, а з Києва о 20:00.

Вартість квитків зараз становить 33 євро в один бік, без урахування вартості багажу. Ручна поклажа може мати габарити до 40х25х20 см без обмеження по вазі.



Ціни на рейс Київ – Мальта / Скриншот сайту авіаперевізника

Зверніть увагу! Станом на 28 липня Мальта є закритою для українських туристів. Детальніше тут.

Перевізником виступить дочірня компанія відомого лоукостера – Malta Air. Компанію створили у 2018 році, але через пандемію у 2020 році польоті призупинили. Флот на Мальті складатиметься з 10 авіалайнерів та дозволить створити 350 нових робочих місць

Варто зазначити, що крім Києва, Ryanair також відкрив продаж квитків на нові напрямки із Мальти в Мілан, Пафос, Лурд, Бухарест, Варшаву, Ейндговен, Таллін та Загреб.