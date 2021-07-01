Документ схвалили ще у 2013 році, однак все затягувалось через юридичну суперечку між Британією та Іспанією навколо Гібралтару. Втім відтепер, ЄС та Україна відкриють спільний ринок для цивільної авіації.

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Нова угода з ЄС зробить авіаквитки дешевшими

Підписання угоди планується восени 2021 року, ймовірно під час саміту Україна – ЄС 12 жовтня. Віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина, "Угода про вільне небо" – це довгоочікуваний документ, завдяки якому Україна інтегрується в спільний з ЄС авіапростір.

В Україні з'явиться більше авіаперевізників, відтак вартість подорожей для пасажирів стане доступнішою,

– підкреслила вона.

Крім того, авіаподорожі відповідатимуть європейським стандартам безпеки та якості, адже компанії з ЄС зможуть здійснювати внутрішні рейси в Україні. Це зумовить ріст конкуренції між перевізниками. Відтак ціни на квитки на авіарейси можуть знизитись.

Що передбачає угода

За словами старшої наукової співробітниці Інституту економічних досліджень Ірини Коссе, Україна зобов'язана запроваджувати європейські стандарти. Зокрема, існують вимоги до перельотів, поведінки авіакомпаній з пасажирами, чи виплачують вони компенсації.

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Загалом у Євросоюзі існує чималий перелік вимог до:

літаків;

аеропортів;

навігаційного обслуговування;

хендлінгових служб (наземного облуговування).

Доцентка Київського університету імені Бориса Грінченка Вікторія Вдовиченко пояснила, що угода про спільний авіапростір має урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами.

Також документ полегшить відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами. Зареєстровані в Україні оператори зможуть здійснювати польоти до міст ЄС у випадку, якщо початковий чи кінцевий пункт перевезення буде розташований в Україні.

Що має зробити влада для реалізації угоди

Задля реалізації угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, Україна повинна, перш за все, адаптувати своє законодавство. Після цього українські сертифікати на перельоти будуть визнаватися в Євросоюзі. Авіаперевізники відтепер враховуватимуть захист прав пасажирів в разі затримки чи скасування рейсу.

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