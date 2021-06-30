Пропозиція триватиме до кінця дня 30 червня. Тому рекомендуємо бронювати якомога швидше.
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Авіаквитки з найнижчою ціною є на 34 напрямки з Києва, Львова та Одеси у різні міста Польщі, Італії, Німеччини, Австрії, Іспанії, Литви, Великобританії, Словаччини та Ірландії.
Перелік акційних напрямків з України
Перелік акційних напрямків Ryanair / Фото: скриншот з сайту ryanair.com
Багаж, ручна поклажа та тарифи Ryanair
- Базовий тариф Value передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати;
- Середній тариф Regular передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака;
- Топовий тариф Plus передбачає можливість перевезення реєстрованого багажу вагою 20 кілограмів, невеликої ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів, а також безкоштовний вибір місця в салоні літака і реєстрація в аеропорту без доплат.
Відзначимо, раніше авіакомпанія Qatar Airways заявила, що проводить спецакцію на рейсах з Києва, за якою діти можуть літати безкоштовно.