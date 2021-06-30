Пропозиція триватиме до кінця дня 30 червня. Тому рекомендуємо бронювати якомога швидше.

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Авіаквитки з найнижчою ціною є на 34 напрямки з Києва, Львова та Одеси у різні міста Польщі, Італії, Німеччини, Австрії, Іспанії, Литви, Великобританії, Словаччини та Ірландії.

Перелік акційних напрямків з України





Перелік акційних напрямків Ryanair / Фото: скриншот з сайту ryanair.com

Багаж, ручна поклажа та тарифи Ryanair

Базовий тариф Value передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати;

передбачає можливість перевезення маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. За дві одиниці ручної поклажі, багаж, вибір місця в салоні літака, харчування та інші послуги доведеться доплачувати; Середній тариф Regular передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака;

передбачає пріоритетну посадку, можливість перевезення двох одиниць ручної поклажі розмірами 55x40x20 сантиметрів та 40х20х25 сантиметрів, безкоштовний вибір місця в салоні літака; Топовий тариф Plus передбачає можливість перевезення реєстрованого багажу вагою 20 кілограмів, невеликої ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів, а також безкоштовний вибір місця в салоні літака і реєстрація в аеропорту без доплат.

Відзначимо, раніше авіакомпанія Qatar Airways заявила, що проводить спецакцію на рейсах з Києва, за якою діти можуть літати безкоштовно.